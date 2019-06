Call of Duty: Modern Warfare - Tester sollen beim Probezocken geweint haben

„Call of Duty: Modern Warfare“ soll eine emotionale Achterbahnfahrt für die Spieler werden. Dieses Vorhaben hat laut den Entwicklern schon gefruchtet. Unter den ersten Playtestern sollen bereits Tränen beim Zocken geflossen sein.

Mit Call of Duty: Modern Warfare soll die altehrwürdige Shooter-Reihe erwachsener, düsterer und emotionaler werden. Das haben die Entwickler bereits für die Singleplayer-Kampagne versprochen, die mit einigen harten Entscheidungen und Situationen aufwarten soll. Für die ersten Probetester war das wohl eine Belastung, weshalb die ersten Tränen beim Zocken von „Call of Duty: Modern Warfare“ bereits flossen.

In einem Interview mit PCGamesN verrieten Joel Enslie, Studio Art Director und Jacob Minkoff, Campaign Gameplay Director:

„Call of Duty hat bombastische Momente so weit das Auge reicht. Man kann den Regler aber nicht ständig über 11 hinausdrehen. An einem Punkt muss man zurückgehen, um eine emotionale Auswirkung auf die Leute zu haben, wie wir es 2007 geschafft haben. Man muss die Dinge zurückschrauben, intimer, erwachsener, rauer und cineastischer machen.“