Call of Duty: Modern Warfare - Das neue Call of Duty heißt tatsächlich einfach nur Modern Warfare

Das neue „Call of Duty“ wird einfach nur „Modern Warfare“ heißen, wie heute von verschiedenen Medien berichtet wird. Die offizielle Enthüllung soll in der kommenden Woche stattfinden.

Nach „Call of Duty 4: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“ sowie „Call of Duty: Modern Warfare 3“ und „Call of Duty: Modern Warfare Remastered“ kommt... ja, richtig, Call of Duty: Modern Warfare. Nein, kein Modern Warfare 4. Einfach nur Modern Warfare.

Für diese merkwürdige Namensgebung hat sich zumindest Publisher Activision entschieden, wie verschiedene Medien berichten.

Wie bereits bekannt, ist in diesem Jahr turnusgemäß Infinity Ward mit der Entwicklung eines neuen Call of Duty beauftragt. Es soll sich gewissermaßen um ein Reboot der Reihe handeln, also ergibt der Name vielleicht doch irgendwie Sinn.

Die Leaks rücken immer näher

Das Spiel soll bereits mehreren Pressevertretern, YouTubern und Streamern präsentiert worden sein, berichtet Kotaku. Und weil der jeweils neue Teil gefühlt in jedem Jahr vorab geleakt wird, musste es zwangsläufig auch bei „Call of Duty: Modern Warfare“ passieren.

Der neue Teil soll wie üblich im späten Herbst diesen Jahres erscheinen. Die offizielle Enthüllung soll am 30. Mai stattfinden, berichtet Eurogamer.