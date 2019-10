Call of Duty: Modern Warfare - Gute Wertungen: Die große Review-Übersicht

Nachdem die Server zu „Call of Duty: Modern Warfare“ schon vor einigen Tagen angelaufen sind, wurden nun die ersten Reviews veröffentlicht. Wir verraten euch, wie der neueste Titel von Infinity Ward bei den Testern ankommt.

Am Freitag wurde Call of Duty: Modern Warfare offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Viele Spieler und natürlich auch die Kritiker konnten in den letzten Tagen ausgiebig Hand anlegen und zeigen sich durchaus zufrieden, wie aus den ersten veröffentlichten Reviews hervorgeht.

Die Kritiker heben insbesondere die Story-Kampagne hervor, die mitsamt ihrer erzählerischen und cineatischen Umsetzung „neue Maßstäbe für die Serie setzen“ soll. Auch der Multiplayer wird gelobt, jedoch sollen die zur Verfügung stehenden Karten nur „wenig inspiriert“ und „zu maßgeschneidert sein, sodass sie wieder langweilig“ wirken. Hier soll an zu vielen Punkten Potenzial verschenkt worden sein.

Wir geben euch in unserer heutigen Review-Übersicht eine ausführliche Übersicht über alle Tests, Wertungen, Vorschauen und Eindrücke. Beachtet, dass viele Reviews noch in Arbeit sind - wir werden die Liste deshalb stetig aktualisieren.

Opencritic Durchschnittswertung: 83

Everyeye : 90

: 90 Attack of the Fanboy : 90

: 90 Hobby Consolas : 90

: 90 PlayStation LifeStyle : 90

: 90 Game Informer : 90

: 90 IGN : 82

: 82 GamesRadar : 80

: 80 PC Gamer : 80

: 80 PCGamesN : 80

: 80 GameSpot : 70

: 70 Computer Bild : Empfehlung

: Empfehlung Play Experience : Empfehlung

: Empfehlung Gameswelt: Empfehlung

