Call of Duty: Black Ops 4 - Nuketown bekommt Releasetermin für PS4

Activision hat bekanntgegeben, wann die beliebte Karte Nuketown in Call of Duty: Black Ops 4 erscheint. Bislang ist jedoch nur der Releasetermin für PS4 enthüllt. Ein Datum für Xbox One und PC bleibt weiter unklar.

Die wohl beliebteste Call of Duty-Karte aller Zeiten findet ihren Weg in den neuesten Ableger: Endlich ist bekannt, ab wann wir Nuketown endlich auch in Call of Duty: Black Ops 4 spielen können werden.

Ab dem 13. November 2018 wird die Karte zunächst für alle Spieler auf der PlayStation 4 freigeschaltet. Noch ist unklar, wann genau auch alle anderen Plattformen in den Genuss werden. Wir gehen davon aus, dass wir auf der Xbox One und dem PC etwa eine Woche länger warten müssen.

Änderungen in der neuen Nuketown-Version

Erstmals handelt es sich hierbei nicht um einen reinen Port, sondern um eine Neuinterpretation von Nuketown. Diese spielt in dieser Version in Russland und im verschneiten Winter. Ein ziemlicher Umbruch von der sonst eher sonnigen Umgebung.

Zu den positiven Meldungen gesellen sich jedoch auch negative Neuigkeiten:

