Borderlands 3 - Vielversprechende Test-Wertungen: Das ist die internationale Review-Übersicht

Wir haben euch passend zum Release den globalen Wertungsspielgel vorbereitet, damit ihr den perfekten Überblick über alle Tests und Reviews erhaltet. Was sagt die internationale Presse über „Borderlands 3“?

Wir wünschen 2K Games alles Gute zum Release von Borderlands 3, den neusten Loot-Shooter des Borderlands-Franchises und werfen zur Feier des Tages einen Blick auf den globalen Wertungsspiegel. Wie gut kommt der neue Fun-Koop-Shooter bei der Presse an?

Borderlands 3 Guide: Kräftig austeilen und einstecken – Skillung für Moze

Die Metacritic-Durchschnittswertung von 85 ergibt sich aus folgende Review-Punkte:

IGN : 90

: 90 Gamersky : 90

: 90 Forbes : 90

: 90 Vandal : 90

: 90 Destructoid : 90

: 90 Gamestar : 88

: 88 Atomix : 85

: 85 Game Informer : 80

: 80 USgamer : 80

: 80 GameSpot : 80

: 80 GamesBeat : 77

: 77 PC Gamer: 63

Hier Borderlands 3 kaufen!*

Insgesamt schneidet „Borderlands 3“ also sehr gut bei den Reviews ab. Der User Score liegt aktuell hingegen bei 3,9 im Durchschnitt von 10 möglichen Punkten.

Insgesamt handelt es sich hier um eine bemerkenswerte Sachlage, denn 2K Games hat im Vorfeld längst nicht alle renommierten Outlets mit einem Testmuster bedacht, weshalb einige Testwertungen noch im Laufe der nächsten Tage hinzukommen dürften. Was mit unserem Test zu „Borderlands 3“ ist, lest ihr am besten hier:

Borderlands 3 Weshalb es noch keinen Testbericht auf PlayCentral gibt

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.