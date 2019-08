Borderlands 3 - Neuer Trailer und frische Infos von der Gamescom

Auf der Eröffnungsfeier der diesjährigen Gamescom in Köln hat Gearbox neue Inhalte zum Gameplay und einer ganz speziellen Herausforderung in „Borderlands 3“ veröffentlicht.

Auf der diesjährigen gamescom Opening Night Live wurden viele neue Trailer veröffentlicht und die Entwickler haben Fans einige Informationen gegeben, um das Warten auf den Release ihrer Lieblingsspiele ein wenig angenehmer zu gestalten. Ebenso gab es für solche unter euch, die sich bereits auf die Veröffentlichung von Borderlands 3 im nächsten Monat freuen, brandneues Material und Neuigkeiten zu einer der Missionen, die ihr im Spiel annehmen könnt.

Proving-Grounds-Trailer

So wird es im neuesten Loot-Shooter möglich sein, bei einer uralten Alien-Spezies eine Mission anzunehmen, die aus mehreren Herausforderungen besteht. In diesen sogenannten Proving-Grounds (Bewährungsproben) müsst ihr entweder alles töten, wie es in Borderlands üblich ist, oder aber euer Team darf nur bestimmte Gegner erledigen, muss gegen die Zeit antreten oder verhindern, dass ein Teammitglied während der Mission fällt.

Um so mehr geforderte Aufgaben ihr in einem Durchlauf bewältigen könnt, um so besser eure Belohnung. Da ihr die Herausforderungen so oft annehmen dürft, wie ihr wollt, steigt der Wiederspielwert für Perfektionisten natürlich immens in die Höhe. Insgesamt wird es sechs solcher Orte geben, an welchen ihr eure Fähigkeiten unter Beweis stellen könnt.

Zusätzlich zu diesen Informationen wurde versichert, dass wir im Laufe des gamescom 2019 noch mehr neue Inhalte aus „Borderlands 3“ kennenlernen werden. So wurde bereits angedeutet, dass das Badass-System aus den letzten beiden Teilen, Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel, überarbeitet wurde. Wie genau das aussehen wird, erfahren wir in den nächsten Tagen.