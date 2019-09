Borderlands 3 - Entwickler nennen erste Details zu den Endgame-Inhalten

Kurz vor dem Release von „Borderlands 3“ haben die Entwickler erste Details zu den Endgame-Inhalten des kooperativen Loot-Shooters verraten. Habt ihr die Maximalstufe erreicht, erwarten euch offenbar zahlreiche und besonders knackige Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Im Rahmen der PAX West hat Entwickler Gearbox Software weitere Details zu Borderlands 3 verraten. Nach dem Abschluss der Kampagne und dem Maximieren der Charakterstufe wartet der Shooter mit zahlreichen spannenden Endgame-Aktivitäten auf.

Borderlands 3 Skillungen schon jetzt ausprobieren: Talentrechner gestartet

Das Endgame von Borderlands 3

Nach dem Abschluss der Kampagne von „Borderlands 3“ erhaltet ihr die Möglichkeit, euren Charakter durch den sogenannten Wächter-Rang weiter zu verbessern. Dieser orientiert sich am Badass-Rang des Vorgängers, erhält allerdings ein paar Neuerungen.

Hier schaltet ihr schrittweise Verbesserungen einzelner Werte frei, die für alle Charaktere gelten. Statt kleinere Boni für bestimmte Attribute erwarten euch hier mitunter ein paar mächtige Buffs.

Eine Wächterrang-Leiste, die im Spiel über der normalen EP-Leiste dargestellt wird, liefert euch einen Blick auf eure Fortschritte. Für jede gefüllte Leiste erhaltet ihr eine Wächtermarke, mit der ihr Bonuswerte in drei unterschiedlichen Bäumen freischaltet: Enforcer, Überlebender und Jäger.

Für jede Marke winkt eine von sechs zufälligen Eigenschaften, insgesamt gibt es die folgenden 17 Optionen:

Enforcer

Kritischer Schaden

Granatenschaden

Schusswaffen-Schaden

Schusswaffen-Feuerrate

Nahkampfschaden

Fahrzeugschaden

Überlebender

KUDL-Dauer (Kämpfe um dein Leben)

KUDL-Bewegungsgeschwindigkeit

Gesundheit

Schildkapazität

Schild-Ladeverzögerung

Schild-Ladegeschwindigkeit

Jäger

Zielgenauigkeit

Action-Skill-Abklingzeit

Glück (Häufigkeit seltener Drops)

Rückstoßreduzierung

Nachladegeschwindigkeit

Während diese Boni bereits recht nett sind, winken weitere, besonders mächtige Belohnungen, um so mehr Punkte ihr in einen der Bäume investiert. Neben einzigartigen Outfits schaltet ihr so passive Buffs frei, die jeglichen Schaden erhöhen, euch widerstandsfähiger machen oder euch zusätzliche Munition gewähren.

© 2K Games

Wahrer Kammerjäger-Modus und Chaosmodus

Zudem wartet „Borderlands 3“ mit einem besonderen New-Game-Plus-Modus auf. Im Wahrer Kammerjäger-Modus erwartet euch eine knackige Herausforderung, da eure Feinde hier deutlich stärker sind – ebenso wie die Beute, die sie fallen lassen.

Dabei werden die Fortschritte in den Missionen für diesen Modus getrennt vom normalen Spiel behandelt, Werte und Ausrüstung stehen euch hingegen in beiden Modi zur Verfügung.

Borderlands 3 Neue Details zur Spiellänge des Loot-Shooters

Auf dem Raumschiff Sanctuary III habt ihr nach dem Abschluss der Story von „Borderlands 3“ zudem die Möglichkeit, den Chaos-Modus zu aktivieren. Hier stehen euch drei Stufen zur Wahl, die ähnlich wie die Qual-Stufen in „Diablo 3“ funktionieren.

Dementsprechend bekommt ihr es hier mit noch stärkeren Feinden und noch besserer Beute zu tun. Bereits in Chaos 1 erhaltet ihr 200 Prozent Bonuserfahrung und Lootqualität, Chaos 3 hingegen soll die ultimative Herausforderung darstellen. Dafür erwarten euch besondere gesalbte Ausrüstungsgegenstände, die extrem mächtige Buffs mit sich bringen.