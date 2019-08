Blog - Warum heißt PlayNation nun PlayCentral?

Aus PlayNation.de wird PlayCentral.de, aber warum haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen? Wir erklären euch den Grund für den neuen Namen, das frische Logo und was wir in Zukunft noch vorhaben.

Unsere Seite hat in den vergangenen Monaten und Jahren zahlreiche Veränderungen durchgemacht, teils personeller und teils technischer Art. Neben einem Serverwechsel, damit PlayCentral.de auch in Zukunft reibungslos funktioniert, haben wir uns vor einiger Zeit zu einem Unternehmens-Rebranding entschlossen. Was die Gründe dafür sind und welche Pläne wir für die Zukunft haben, fassen wir euch in den folgenden Zeilen zusammen.

Neue Server für mehr Power

Damit PlayCentral.de jederzeit erreichbar ist und sogar hohe Traffic-Spitzen ohne eine Downtime bewältigt werden können, sind wir vor wenigen Wochen auf neue skalierbare Server umgestiegen, die sich dynamisch an das jeweilige Besucheraufkommen anpassen und damit Lastspitzen ausgleichen können. Aber wir werden natürlich weiterhin an der Optimierung unserer Server arbeiten, damit vor allem die Ladezeiten weiter gesenkt werden und ihr auch von unterwegs mit eurem Smartphone komfortabel und vor allem schnell auf PlayCentral.de surfen könnt.

Aus PlayNation.de wird fortan PlayCentral.de.

Da wir aus technischer Sicht vor einiger Zeit einen Domainwechsel durchführen mussten, haben wir uns zu dem besagten Unternehmens-Rebranding entschlossen, um die Seite einhaltlich zu halten. Aus diesem Grund haben wir uns zu einer Namensänderung samt neuem Logo und frischerem Design entschlossen (Desktop und Mobile). Seitdem nennt sich unsere Webseite PlayCentral.de.

Ein neues PlayCentral-Team

Aber natürlich möchten wir unseren Fokus nicht verlieren, weshalb PlayCentral.de tagtäglich mit den neuesten Inhalten versorgt wird. Aus diesem Grund haben wir unsere Redaktion in den letzten 15 Monaten vergrößert und neu organisiert. Dadurch können wir nicht nur mehr Themen behandeln, sondern zugleich tiefer mit besserer Expertise ins Detail gehen und beispielsweise bestimmte Spiele von Beginn an begleiten.

Wie geht es mit PlayCentral weiter?

Wir arbeiten bereits seit einigen Wochen an einem neuen CMS (Content Management System), damit sich die Webseite auf einem aktuellen technischen Stand befindet und die Erstellung von neuen Inhalten einfacher abläuft, wodurch unsere Produktivität steigt.

Davon werdet ihr als Leser erst einmal nur wenig mitbekommen. Besonders wichtig ist uns in erster Linie, dass die Webseite (Desktop und Mobile) schnell lädt und die Ladezeiten verkürzt werden, woran wir derzeit ebenfalls arbeiten.

Außerdem werden wir unsere Webseite allgemein optimieren und zudem neue Features integrieren, um euch den Besuch auf PlayCentral.de so angenehm wie möglich zu gestalten.

Social PlayCentral

Wir möchten euch als Community gerne deutlich mehr einbeziehen und auf Fragen, Kritik oder Wünsche schneller eingehen. Aus diesem Grund legen wir euch unser Kommentarsystem auf PlayCentral.de ganz besonders ans Herz. Hier könnt ihr mit uns in Kontakt treten und euch mit Gleichgesinnten austauschen.

Zusätzlich sind wir auf verschiedenen Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter und Instagram unterwegs. Wenn ihr keine News verpassen möchtet, könnt ihr uns hier gerne folgen.

Eine weitere Plattform, um miteinander zu diskutieren oder auf Fragen einzugehen, bietet unser PlayCentral-Discord-Server. Hier könnt ihr euch mit Lesern über Games, Serien, Filme und weitere Themen austauschen.

Wenn ihr besondere Wünsche oder Ideen habt, wie wir PlayCentral.de weiter verbessern können, dann schreibt uns eure Vorschläge gerne direkt unterhalb in die Kommentare .

Liebe Grüße,

Ben und Patrik (im Namen der gesamten PlayCentral-Redaktion)