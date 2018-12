Battlefield 5 - Umfangreicher Patch zum Start des Live-Service

Das erste Kapitel des Live-Service „Tides of War“ von Battlefield 5 geht in dieser Woche an den Start. Zeitgleich werden EA und DICE einen umfangreichen Patch zum Shooter veröffentlichen, der verschiedene Mechaniken verbessern soll. Auch die Sanitäter und Waffen werden verändert.

Am 04. Dezember startet der „Tides of War“ Live-Service von Battlefield 5 in das erste Kapitel und bringt unter anderem eine neue Karte sowie den Schießstand mit sich. Gleichzeitig werden EA und DICE ein umfangreiches Update an den Start bringen,das zahlreiche Spielmechaniken verbessern soll.

Battlefield 5 Neue Inhalte erscheinen Anfang Dezember

Schnellere Wiederbelebungen kommen

Der neue Patch zu Battlefield 5 nimmt sich allerdings noch nicht der Problematik um TTK (Time to Kill) und TTD (Time to Death) an. Allerdings beobachten die Entwickler den Netzcode und Ping genauer, um dem zu schnellen Ableben im Shooter vorzubeugen.

Hierzu will DICE in Kürze weitere Informationen veröffentlichen und das neue System im Livebetrieb testen, Spielern allerdings gleichzeitig eine eigene Playlist anbieten, um während des Tests weiterhin mit dem alten TTK-System spielen zu können.

Wiederbelebungen sollen mit dem kommenden Patch aufgrund kürzerer Animationen deutlich schneller vonstattengehen, während die allgemeine Geschwindigkeit der Wiederbelebungen noch nicht angepasst wird. Außerdem bekommen die Waffen der Sanitäter-Klasse ein Upgrade spendiert, um über längere Distanzen genauer zu treffen. Besonders die MPs mit einer niedrigen Feuerrate sollen davon profitieren, um den Medic im Vergleich zu den anderen Klassen aufzuwerten.

Außerdem wird die Balance einiger Waffen stark angepasst: Der Schaden des M1928A1 wird verringert, während Bolt-Action-Gewehre nicht länger verringerten Schaden austeilen, wenn ihr die Arme oder den Oberkörper trefft. Auch die Nachladegeschwindigkeit verschiedener Waffen wird verkürzt.

Besitzer der Deluxe-Edition oder Abonnenten von Origin Access Premier erhalten über einen Zeitraum von 20 Wochen zudem eine AirLift-Lootbox pro Woche. Detaillierte Informationen dazu will DICE bereits in Kürze verraten.

Battlefield 5 Mit kleinen Neuerungen auf den Serien-Thron

Das erste Kapitel Tides of War Chapter 1: Overture Update erscheint am 04. Dezember für alle Systeme und beinhaltet eine neue Panzerstorm-Karte, die Kriegsgeschichte „The Last Tiger“, individuelle Fahrzeug-Skins und den neuen Schießstand. Anfang 2019 geht es mit dem Koop-Modus "Combined Arms“ weiter.