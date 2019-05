Battlefield 5 - Kommt der lang ersehnte Dino-Mode?

Was als Seitenhieb auf die „Call of Duty“-Reihe begann, könnte bald in „Battlefield 5“ realisiert werden. Seit Jahren saugen die Fans jeden Fitzel eines Easter Eggs zu einem möglichen Dino-Mode auf. Die Spekulationen, dass dieser im aktuellen Ableger landen wird, stapeln sich nun in die Höhe.

Als vor etwa sieben Jahren Call of Duty: Modern Warfare 3 erschien und der erhoffte Erfolg für Activision ausblieb, wandten sich die Marketing-Manager an das Internet und die Community, um mögliche Kritikpunkte zu sammeln. Neben einigen ehrlichen Antworten wurde „Uns haben Dinosaurier gefehlt“ zu einem Running Gag. Dieser wurde sogar in der Kampagne von Battlefield 3 aufgegriffen.

Seither gibt es immer wieder Andeutungen, dass die „Battlefield“-Reihe einen Dinosauriermodus bekommen könnte. Jüngst mit Battlefield 5, als die Entwickler ein Promobild zu einem Hai-Easter-Egg veröffentlichten und darauf einen Flugsaurier versteckten.

Now, using that image as an inspiration to a poll - what would you enjoy being hunted by in a #Battlefield easter egg, special game mode, spinoff, ...

- Please note that this question is 100% my own and my personal curiousity!



2/2 — Niklas Åstrand (@NiklasAstrand) 10. März 2019

Doch damit nicht genug: In einem Tweet fragte Niklas Astrand, seines Zeichens Entwickler von „Battlefield 5“, über welches Easter Egg sich die Spieler am meisten freuen würden. Die Antwort „Dinosaurier“ hängte die anderen Optionen meilenweit ab.

It is not from me, but could be something else from someone else. What I did, will have to wait a bit. Summer time is vacation time... pic.twitter.com/tw7r6CKkkR — Niklas Åstrand (@NiklasAstrand) 16. Mai 2019

Im neuen Multiplayer-Spielmodus Fortress liegen nun zahlreiche rote Leuchtfackeln herum. Ein Gegenstand, das vor allem im ersten Jurassic World für viel Furore gesorgt hat. Und prompt hatte der Entwickler Astrand natürlich ein passendes Gif zu der Theorie der Fans parat, dass diese Fackeln eine Anspielung auf noch größere Veränderungen sein könnten.

Er verriet, dass sein Werk noch ein wenig auf sich warten lässt. Demnach wäre er im Sommer diesen Jahres bereit, die Fans von „Battlefield 5“ zu verzücken. Wir hoffen weiterhin, dass es sich um den Dino-Mode handelt. Würdet ihr euch auch über prähistorische Echsen in „Battlefield 5“ freuen?