Battlefield 5 - Erster Gameplay-Trailer zu Firestorm erscheint heute

Am 25. März erscheint endlich der Firestorm-Modus von Battlefield 5, der nicht nur mit der größten Map in der Geschichte der Reihe aufwartet, sondern im Genre der Battle-Royale-Shooter mit Panzern, Amphibienfahrzeugen und vielem mehr für frischen Wind sorgen soll. Bereits heute soll der offizielle Gameplay-Trailer erscheinen.

Battlefield 5 Die zehnfache Größe von Hamada: So groß ist die Firestorm-Karte Halvøy!

Wie die Verantwortlichen von Electronic Arts auf Twitter bekanntgeben, wird der Gameplay-Trailer zu Firestorm bereits heute um 14 Uhr deutscher Zeit erscheinen. Dieser wird in einem Livestream auf dem Youtube-Kanal von „Battlefield“ veröffentlicht werden.

Voraussichtlich werden wir im Video auch neue Details aus dem Modus erspähen können. In Firestorm kämpfen 64 Spieler gleichzeitig auf der größten „Battlefield“-Map aller Zeiten um das nackte Überleben.

The Firestorm gameplay trailer is incoming tomorrow. 🔥🌪️



Watch it first: https://t.co/m7Eq9O7eWc pic.twitter.com/mtcW9sSEd8