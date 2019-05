Battlefield 5 - Bald könnt ihr auf privaten Servern spielen

Electronic Arts gab vor kurzem bekannt, dass „Battlefield 5“ nach dem Sommer private Server erhalten wird. Diese sollen im Laufe der Zeit zudem nach und nach weiterentwickelt sowie erweitert werden. Details gab das Unternehmen im offiziellen Forum bekannt.

Seit Jahren bietet Electronic Arts private Server für Battlefield an, doch es war unklar, ob diese Tradition auch bei Battlefield 5 fortgeführt wird. Noch im Januar gab das Unternehmen an, dass die Server erst an den Start gebracht werden, wenn die Qualitätsstandards erfüllt werden können und diese wirtschaftlich entwicklungsfähig sind.

Dieser Punkt ist jetzt anscheinend erreicht und EA bestätigte, dass private Server nach dem kommenden Sommer für alle „Battlefield 5“-Spieler zur Verfügung gestellt werden.

Bisher wurden die mietbaren Server als RSP-Version angeboten, das Ganze soll in Zukunft aber den Namen Private Games tragen. Die Basisstufe dieser privaten Spiele-Tools soll kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Was genau bieten die mietbaren, privaten Server bei Battlefield 5?

Auf privaten Servern haben Spieler die Möglichkeit, die jeweiligen Sessions ihren Bedürfnissen anzupassen. Private Games bietet künftig die Gelegenheit aus dem Hauptmenü heraus einen eigenen „Battlefield 5“-Server zu erstellen.

Die Server bleiben solange online, wie sie vom Spieler genutzt werden, schalten sich aber ab, wenn sich kein Spieler darauf befindet. Alle Einstellungen bleiben gespeichert und ermöglichen so einen zügigen, neuen Start.

Die Basisstufe ist kostenlos und enthält bisher alle grundlegenden Dinge und Verwaltungswerkzeuge. Laut EA ist dies Phase 1 und es könnten noch einige Features hinzukommen. Ob sich kostenpflichtige Elemente hinzugesellen steht hingegen noch nicht fest, dazu wird sich EA aber vielleicht auf der kommenden E3 im Juni äußern.

Kernfunktionen

Erstellt ein privates Spiel aus dem Hauptmenü heraus

Legt einen benutzerdefinierten Namen für den Server fest

Legt eine Beschreibung für den Server fest

Schützt den Server mit einem Kennwort

Legt fest, welche Maps verwendet werden sollen

Legt fest, welche Spielmodi verfügbar sind

Legt die Spieleranzahl fest, die erforderlich ist, um die Vorrunde zu beenden

Die Möglichkeit Spieler aus dem aktuellen Spiel zu entfernen

Legt fest, welche Klassen verfügbar sind

Legt fest, welche Waffen erlaubt sind

Legt fest, welche Fahrzeuge erlaubt sind

Legt fest, ob die Kill-Cam aktiv sein soll

Schaltet Friendly-Fire ein oder aus

Schaltet die regenerative Gesundheit ein oder aus

Schaltet die Sichtbarkeit von Dog-Tags ein oder aus

Aktivierung oder Deaktivierung von der Third-Person-Sicht

Aktivierung vom Mannschaftsführer-Spawn

Aktivierung oder Deaktivierung der automatischen Drehung des Zielassistenten

Anpassung der Abklingzeit für den Ziel-Assistenten

Skalierung von Geschoss-Schaden kontrollieren

Skalierung des Spielmodus-Tickets

Anpassung des Soldaten- und Fahrzeug-Respawn Timers

Minikarte ein- oder ausschalten

Kompass ein- oder ausschalten

Optionen für die Organisation

Wählt eine vordefinierte Konfiguration aus: Vanilla, nur Infanterie, DICE-Autor etc.

Speichert die Servereinstellungen als benutzerdefinierte Einstellung, um sie nach Belieben erneut zu verwenden

Hebt euren Namen im Chat hervor wenn ihr der Eigentümer des Servers seid

Verwaltet die Servereinstellungen im Hauptmenü oder über das Private Games-Webportal

Lasst die Beschreibung des privaten Spiels auf dem Ladebildschirm anzeigen

Das manuelle Wechseln der Spieler in andere Teams

Meldet private Spiele in der erweiterten Suchfunktion

