Assassin's Creed Unity - Komplett gratis: Kostenlos zur Unterstützung der Notre-Dame

Angesichts des verheerenden Brandes in der Pariser Notre-Dame ruft Ubisoft zu einer Spendenaktion auf, um die Kathedrale vollständig zu restaurieren. Im Zuge dessen wird „Assassin's Creed Unity“ für kurze Zeit verschenkt, um Spielern die Möglichkeit zu geben, einen authentischen Nachbau der Kathedrale virtuell zu erleben.

Am Montag kam es in der Notre-Dame, einem der berühmtesten Wahrzeichen von Paris, zu einem verheerenden Großbrand, der weite Teile des Dachstuhls zerstörte. International werden gerade Spenden für die Restauration der Jahrhunderte alten Kathedrale gesammelt und auch Ubisoft, immerhin das bekannteste Spieleunternehmen Frankreichs, will sich daran beteiligen.

In einem Blogpost erklärte das Unternehmen, insgesamt 500.000 Euro für den Wiederaufbau der Kathedrale zur Verfügung stellen zu wollen. Gleichzeitig ruft man auch jede einzelne Privatperson dazu auf, für das Gebäude zu spenden und verschenkt im Zuge dessen Assassin's Creed Unity, um besonders viel Aufmerksamkeit für die Aktion zu gewinnen.

Die Notre-Dame in Assassin's Creed Unity

„Assassin's Creed Unity“ dürfte für die Aktion wohl das perfekte Videospiel sein, denn immerhin befasst sich das Action-Adventure mit dem Paris des 18. Jahrhunderts und bietet einen eindrucksvollen Nachbau der historischen Metropole. Besonders viel Aufmerksamkeit wurde bei der Entwicklung der Notre-Dame gewidmet, an dessen virtueller Rekonstruktion mehr als zwei Jahre lang gearbeitet wurde. Ubisoft erhofft sich eigenen Angaben zufolge, dass „wir mit dieser kleinen Geste auch vielen anderen die Möglichkeit geben können, unsere virtuelle Hommage an dieses architektonische Werk zu genießen“.

Wer „Assassin's Creed Unity“ kostenlos herunterladen möchte, kann dies ab sofort und eine Woche lang bei Uplay für PC tun.