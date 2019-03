Assassin's Creed Odyssey - Diese neuen Inhalte hält der März für uns noch bereit

Der März hat noch mehr zu bieten! Ubisoft wird Assassin’s Creed Odyssey noch in diesem Monat mit einigen Extras füllen und die Remastered-Versionen von Assassin’s Creed III und Liberation veröffentlichen.

Nachdem bereits am 05. März die dritte und letzte Episode zum Story-DLC Das Vermächtnis der ersten Klinge für Assassin’s Creed Odyssey erschienen ist, hatten wir im antiken Griechenland vorerst wieder einiges zu tun. Doch für Ubisoft Montreal war dies offenbar noch nicht genug und hält in diesem Monat noch mehr für das Assassinen-Universum bereit.

Assassin's Creed Odyssey Das Vermächtnis der ersten Klinge Teil III: Das könnt ihr vom ersten DLC erwarten

Die März-Inhalte für Assassin’s Creed Odyssey

Eine neue Vergessene Geschichte Griechenlands

Am 26. März erscheint Ein Freund für den es sich zu sterben lohnt, die siebte Vergessene Geschichte Griechenlands. Hierbei könnt ihr euren treuen Schiffskapitän Barnabas bei einer persönlichen Angelegenheit unterstützen und dabei Homers Odyssey aus einer völlig neuen Sicht erleben. Um die kostenlose Quest freizuschalten, müsst ihr bereits das fünfte Kapitel der Hauptgeschichte erreicht haben und auf die Insel Skyros reisen.

Die neuen optischen Inhalte

Mit dem neuen Abstergo-Paket erhaltet ihr ab dem 19. März ein weiteres Ausrüstungsset, ein Reittier und einen legendären Bogen im futuristischen Abstergo-Design. Außerdem enthalten sind ein neues Schiffsdesign, eine Galionsfigur und ein Mannschaftsthema. Erwerben könnt ihr die Skins kostenpflichtig im Ubisoft Store oder ihr hofft auf deren Erscheinen im Oikos der Olympioniken und bezahlt dort mit Oreichalkos-Erz. Zusätzlich wird es Kapitän Octopus als neuen legendären Lieutenant-Skin geben.

© Ubisoft

Fotomodus-Wettbewerb

Für alle Fotografen unter euch wird es ab dem heutigen 14. März bis zum 21. März die Möglichkeit zur Teilnahme am vierten Foto-Wettbewerb geben. Diesmal lautet das Thema Mythen und Legenden. Habt ihr dafür einen passenden Screenshot angefertigt, ladet ihr euer Bild einfach hier hoch und erhaltet damit die Gewinnchance auf die Spartan Collector‘s Edition von Assassin's Creed Odyssey .

Assassin’s Creed III Remastered

Zu guter Letzt erscheint am 29. März Assassin's Creed III Remastered und Assassin's Creed III Liberation Remastered für PC, Xbox One und PlayStation 4. Die Veröffentlichung für die Nintendo Switch erfolgt allerdings erst am 21. Mai. Beide Spiele sind im Assassin's Creed Odyssey Season Pass bereits enthalten, sind jedoch ebenso als eigenständige Versionen erhältlich.

Was bieten uns die Remastered-Versionen?

Mit hochauflösenden Texturen, 4k- und HDR-Unterstützung soll die Qualität der alten neuen Assassin's Creed Spiele enorm gesteigert werden. Zudem wurden Modell- und Texturenanpassungen vorgenommen sowie Bedingungen für realere Licht- und Materialeigenschaften geschaffen, die die Optik und visuellen Effekte verbessern sollen.

Das Gameplay wurde hierfür mit einer neuen Spieloberfläche, einem neuen Wirtschaftssystem, neuen Tarnfunktionen und legendären Monturen ausgestattet. Die Switch-Version wird zusätzlich exklusive Switch-Funktionen beinhalten, wie zum Beispiel das angepasste Motion Control und ein spezielles UI-Design.