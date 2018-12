Assassin's Creed Odyssey - Diese neuen Inhalte gibt’s im Dezember

Assassin's Creed Odyssey wird im Dezember wieder um zahlreiche neue Inhalte erweitert. Neben dem ersten Premium-DLC gehen die vergessenen Geschichten in die dritte Runde. Ein neuer Trailer stimmt auf die zusätzlichen Inhalte ein.

Ubisoft ist weiterhin schwer damit beschäftigt, das Open World-Spiel Assassin’s Creed Odyssey regelmäßig um neue Inhalte zu erweitern. Im Dezember erwarten euch neben dem DLC „Das Vermächtnis der ersten Klinge“ zahlreiche kostenlose Inhalte.

Assassin's Creed Odyssey Das Vermächtnis der ersten Klinge im Video vorgestellt

Das ist neu im Dezember

Bereits seit dem 04. Dezember könnt ihr in der ersten Episode des DLC „Das Vermächtnis der ersten Klinge“ auf den mysteriösen persischen Attentäter Dareios treffen, der sich in Makedonien aufhält. Die erste Episode erstreckt sich über eine Spielzeit von knapp fünf Stunden und wartet mit neuen Kultisten und legendären Items auf. Die beiden weiteren Teile sollen im Januar beziehungsweise Februar 2019 die Geschichte weiterspinnen.

Was tun, wenn man in einem Dorf als Gottheit verehrt wird? Damit beschäftigt sich die dritte Mission der kostenlosen Erweiterungen um die vergessenen Geschichten des antiken Griechenlands. Diesmal verschlägt es euch in „Die Vermessung des Menschen“ nach Elis, sofern ihr mindestens Stufe 35 erreicht habt.

Mit 30 Ubisoft-Club-Units könnt ihr euch zudem das brandneue Schiffsdesign der Tyrrhenoi für euren Kahn sichern. Außerdem könnt ihr eure Schiffscrew mit dem „Rooks“-Design im Glanz der berüchtigten Gang aus dem viktorianischen London erstrahlen lassen.

Fans des Fotomodus freuen sich über zahlreiche Verbesserungen, mit denen ihr noch abwechslungsreichere Schnappschüsse in der Welt von Assassin’s Creed Odyssey schießen könnt: Neue Nebel- und Überstrahlungseffekte laden zum Experimentieren ein.

Obendrauf könnt ihr das neue Himmel-Paket erstehen, das einen Ausrüstungssatz, ein geisterhaftes Reittier und eine tödliche Waffe beinhaltet. Selbiges steht auch als Schiffspaket zur Auswahl, das ein Schiffsdesign, Mannschaftsthema und eine Galionsfigur umfasst.

Assassin's Creed Odyssey Neues Meisterrang-System vorgestellt

Für spielerische Abwechslung sollen die neuen die wöchentlichen Herausforderungen sorgen, die den geschickten Einsatz eurer Waffen und Fähigkeiten erfordern. In „Was gut ist für einen ..." geht es darum, 30 Banditen mit einer Fackel, Gift und Kopfschüssen zu eliminieren.

Eine komplette Übersicht der neuen Dezember-Inhalte von Assassin’s Creed Odyssey bekommt ihr auf dem Ubisoft-Blog und im folgenden Video.