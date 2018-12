ARK: Survival Evolved - Piraten-MMO der ARK-Macher bei den Game Awards angekündigt

Nach dem großen Erfolg des Dino-Survival-Action-Spiels ARK: Survival Evolved wurde bei den Game Awards nun das nächste Projekt des Entwicklers vorgestellt. Erste Bilder versprechen ein episches Piraten-MMO, das schon diesen Monat in den Early Access starten soll.

Studio Wildcard, Entwickler des bekannten Dinosaurier-Survival-Spiels ARK: Survival Evolved, offenbarte bei den Game Awards letzte Nacht ihr neustes Projekt. Mit ATLAS kann der Spieler Abenteuer in einer riesigen Piratenwelt (der größten MMO-Welt bisher) erleben, Ozeane erkunden, Mitspieler zum Duell herausfordern und seine eigene Crew nach Belieben zusammenstellen.

Eine Welt ohne Grenzen

Wie auch schon bei Sea of Thieves wird laut Entwickler der größte Spaß beim Spielen in den alltäglichen Dingen liegen. Ob ihr jetzt den ganzen Tag mit eurer Crew über die Ozeane streift, ihnen Kommandos erteilt, Schiffe (k)entert oder Seemonster bekämpft: Hauptfokus der Entwickler ist es, das Erlebnis dieser immensen Welt so realistisch wie möglich für die Spieler zu gestalten. Grenzen soll es in dieser Welt kaum geben.

Als besonderes Feature dürfen in ATLAS bis zu 40.000 Spieler auf einem einzigen Server spielen, um so das Multiplayer-Online-Erlebnis noch gigantischer wirken zu lassen.

©StudioWildcard

Early Access bereits nächste Woche

Um das zu schaffen, ist Studio Wildcard an den Rand des Möglichen gegangen. In einem Interview mit dem Online-Magazin PC Gamer sagte Jesse Rapczak, Co-Gründer des Studios:

„Wir haben eine neue Technologie entwickelt, die eine Welt zusammennäht, die das 1.200 Fache an Größe annimmt, als jeder ARK Server bisher. [...] Wir erwarten von den Spielern, dass sie die außergewöhnliche Größe der Map ausnutzen und erobern werden, eine Regierung gründen und Außenposten besetzen.“

Der erste Trailer verspricht auf jeden Fall schon eine Menge spannender Abenteuer mit mythologischen Wesen und epischen Kämpfen. Und die beste Nachricht ist: Lange müsst ihr nicht mehr warten.

ATLAS startet schon am 13. Dezember 2018 in den Early Access auf Steam.