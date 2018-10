ARK: Survival Evolved - Nitrado hostet die offiziellen Server des kostenlosen Mobile-Titels

Ab sofort hosten unsere Freunde von Nitrado als erster externer Hoster überhaupt die Server für den Survival-Titel ARK Mobile. Die mobile Version von ARK: Survival Evolved konnte bereits im März innerhalb einer Closed-Beta ausprobiert worden.

Wie die Verantwortlichen von Nitrado innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben haben, hosten die IT-Profis die offiziellen Server des kostenlosen Mobile-Titels ARK: Survival Evolved. Damit dürfen Dinofreunde ein ruckelfreies Spielerlebnis innerhalb des Multiplayer-Modus genießen - und das sogar von unterwegs.

Unterwegs Urviecher bändigen

"Mit dem Free2play ARK: Survival Evolved packt War Drum Studios die gigantische ARK-Insel mit seinen gut 80 Dinos aufs Smartphone. So liegt der Dino-Ritt nur noch einen Touch entfernt! Dino-Bezwinger jagen und zähmen mobil Riesenechsen, freunden sich strategisch klug mit den urzeitlichen Kreaturen an und züchten neue Arten. Werkzeuge, Kleidung, Waffen, Bauten, Gegenstände – eifrig konstruieren sie zusammen mit Gleichgesinnten Überlebenswichtiges und errichten sich Schritt und Schritt eine sichere Basis. Selbst als Gärtner probieren sie sich aus. Das Design passen Survivors optisch ihren Vorlieben an, einschließlich prozedural generierter RPG-Statistiken. Wer mag, tritt einem Tribe bei und genießt kooperatives Zusammenwirken. Optionale Upgrades über In-Game-Ressourcen fördern Tempo und Fertigkeit."

Erste offizielle Server für Mobile-Titel

Als erster Hoster bietet die Nitrado Game Cloud Gameserver für einen mobilen Free-Play-Titel an. Solltet ihr einen ARK-Server für PC oder PS4 nutzen, dann könnt ihr ganz einfach und vor allem kostenfrei auf ARK Mobile switchen und auf Wunsch hin und her wechseln. So könnt ihr beispielsweise nach Feierabend in der Bahn auf eurem Smartphone zocken und am Wochenende wieder am heimischen Rechner - alle Speicherdaten bleiben dabei erhalten.

Solltet ihr euch noch nicht sicher sein, ob sich ein Mobile-Server für euch lohnt, steht außerdem eine 3-Tage-Schnupper-Option zur Verfügung.

Was ist Nitrado?

Auf Nitrado.de können Kunden Game- und Voiceserver sowie Webspace zur sofortigen Nutzung mieten. Die IT-Profis beschäftigen knapp 40 feste Mitarbeiter am Hauptsitz in Karlsruhe und in der amerikanischen Niederlassung in Reno. Mit rund 100.000 aktiven Kunden führt marbis den Markt im Bereich Gameserver-Vermietung an. Das Unternehmen bietet sämtliche Lösungen aus einer Hand und ist im vollständigen Besitz seiner Hardware. Mehr Informationen auf: https://server.nitrado.net