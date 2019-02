Apex Legends - Großvater wird zur No-Scope-Legende

Twitch-Streamer GrndPa zeigt den Kindern da draußen, wie man Apex Legends richtig spielt. Er ist schon jetzt eine Legende auf Twitch. Jüngst demonstrierte er recht eindrucksvoll einen doppelten No-Scope-Kill mit der Triple Take.

Der Twitch-Streamer GrndPaGaming hat gezeigt, wie man in Apex Legends richtig austeilt. Der ehemalige Navy-Taucher spielt auf seinem Twitch-Kanal die verschiedensten Games. Neuerdings hat er Apex Legends ausprobiert und er ist ziemlich gut in dem Spiel, wie er jüngst unter Beweis stellen konnte.

GrndPa, die No-Scope-Legende

Im untenstehenden Clip muss GrndPa die Situation alleine klären, nachdem seine Teamkameraden bereits am Boden liegen. Er tritt gegen zwei Feinde an und zückt dabei die Triple Take. Das Scharfschützengewehr mit Energiemunition verschießt auf Knopfdruck drei Kugeln auf einmal. Wenn alle drei Kugeln sitzen, ist der Damage-Output recht hoch.

Witzigerweise hält ihn die Konfrontation nicht davon ab, seine Feinde währenddessen verbal zu attackieren. Das ist zwar nicht gerade nett, aber man muss das Ganze mit Humor und nicht allzu ernst nehmen.

Aber abgesehen vom Spielspaß, der wohl sowieso niemals enden wird, wäre ich definitiv dankbar und würde mich freuen, wenn man im höheren Alter noch solch eine Reaktionszeit an den Tag legen könnte. Zudem ist es recht erfrischend zu sehen, dass selbst die Älteren unter uns noch so viel Hingabe fürs Gaming aufbringen können.

Apex Legends ist kostenlos für PS4, Xbox One und PC zu haben. Hier geht es zum kostenlosen Download.

Und hier seht ihr den Twitch-Clip via GrndPaGaming: