Anthem - Update 1.2.0 ist da, aber ohne Cataclysm: Livestream angekündigt

Davon ab gibt es zahlreiche Bug-Fixes, die sich unter anderem auf die Alt-Taste beziehen, die zum Teil nicht richtig verwendet werden konnte. An einigen Stellen in den Strongholds blieben die Spieler einfach stecken. Oder es kam zu kleineren Animationsproblemen, die nun umfangreich behoben wurden.

So wurde das Freeplay ein wenig verbessert. Ihr seht nun sammelbare Items in der Nähe als Fragezeichen auf eurem Kompass. Eine lilane Zielmarkierung zeigt nun ein Gebiet auf, das garantiert mit Feinden aufwartet, die entsprechenden Loot mit sich führen. Außerdem könnt ihr nun eine Schnellreise zu einzelnen Orten vollziehen, während ihr euch im Freeplay befindet.

The Last of Us 2 - Gerücht: Neues Video mit Release-Termin wird im Rahmen einer neuen State of Play gezeigt