Anime - Neuer Digimon-Film für 2020 bestätigt: Hier ist das erste Teaserbild

Bereits im Mai 2018 wurde bekannt gegeben, dass an einem neuen Digimon-Abenteuer gearbeitet wird. Dieses erscheint, um das 20. Jubiläum des Franchises zu feiern und jetzt können wir uns bereits über einen ersten Teaser freuen.

Letztes Jahr, noch während das Serien-Projekt „Digimon Adventure tri.“ in Japan lief, wurde verraten, dass an einem weiteren großen Projekt gearbeitet wird. Und nun wissen wir, worum es sich handelt: 2020 erscheint ein neuer Digimon-Film!

Anime Kinofilm One Piece: Stampede erhält neuen Teaser, zeigt ehemaliges Mitglied der Roger-Piraten

Das Bild, das von Charakter-Designer Katsuyoshi Nakatsuru illustriert wurde, basiert auf einer bestimmten Szene des Films. Zu sehen sind Taichi und Agumon, wie man sie bisher kennt. Darunter ist Folgendes zu lesen in einem Schriftzug: „Das Abenteuer geht weiter“.

Taichi und Agumon © Toei Animation

„Bitte behaltet Taichi und Agumon, so wie sie jetzt sind, in Erinnerung bis der Film erscheint“, so Katsuyoshi auf Twitter.