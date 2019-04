Anime - Kabaneri of the Iron Fortress erhält eigenen Film, hier ist der neue Trailer

Das Studio hinter „Attack on Titan“ konnte mit „Kabaneri of the Iron Fortress“ ebenfalls überzeugen. Nun folgt schon bald ein erster Anime-Film zur Serie, der nun einen neuen Trailer spendiert bekommen hat.

Falls ihr den Anime „Kabaneri of the Iron Fortress“ („Kōtetsujō no Kabaneri“) noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr ihn schnellstens nachholen. Die Anime-Serie stammt nämlich von Wit Studio und dem Regisseur Tetsuro Araki, also den Machern von „Attack on Titan“. Das Drehbuch stammt von Ichiro Okouchi („Code Geass“) und Komponist Hiroyuki Sawano ist ebenfalls mit an Bord, dessen Musik ihr bereits in „Attack on Titan“ vernommen habt. All diese kreativen Köpfe kehren nun zurück, um einen zugehörigen Film zu produzieren. Die japanischen Originalsprecher wie Tasuku Hatanaka als Ikoma, Sayaka Senbongi als Mumei oder Maaya Uchida in der Rolle als Ayame kehren ebenfalls allesamt zurück.

Film zu Kabaneri of the Iron Fortress

Zum neuen Anime-Film gibt es nun einen brandheißen Trailer, der auf das Geschehen einstimmt. Somit geht die Geschichte in „Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato“ also weiter, denn der Film spielt rund ein halbes Jahr nach der Serie. Allzu viele Informationen zur Handlung gibt es abseits des Trailers noch nicht, doch Tetsuro Araki beschreibt den Film als ein Mittelkapitel, das sich auf Mumei fokussiert.

Die Serie beläuft sich im Allgemeinen auf einen Virus zur Zeit der industriellen Revolution, der Menschen infiziert und zu grässlichen Gestalten transformiert. Der Charakter Ikoma (Ingenieur mit Anit-Kabane-Tech) versucht die Kabane aufzuhalten, die einen Zug angreifen, doch er infiziert sich selbst und wird eine Art Mensch-Kabane-Hybrid. Gemeinsam mit einer mysteriösen Fremden namens Mumei versuchen sie den Zug „Eiserne Festung“ zu beschützen, mit dem sie auf der Suche nach einem sicheren Ort sind.

Der Film „Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato“ soll in Japan am 10. Mai 2019 anlaufen. Der Film soll auf Netflix und Amazon Prime zeitgleich zur Kinopremiere in Japan ausgestrahlt werden. Ob das auch für den westlichen Markt gilt, ist noch unklar. Kabaneri of the Iron Fortress könnt ihr hierzulande auf Amazon Prime Video ansehen*. Als Prime-Mitglied kostet euch das nichts.