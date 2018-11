Anime - Der finale Trailer zu Dragon Ball Super: Broly fokussiert Kampfszenen

Im dritten Trailer zu Dragon Ball Super: Broly sehen wir die geballte Ladung Action, die im kommenden Kinofilm zum Dragon Ball-Franchise zu sehen sein wird. Es gibt mächtig aufs Fressbrett!

Allzu lange müssen wir uns nicht mehr auf Dragon Ball Super: Broly gedulden, der Anime-Blockbuster wird bereits am 14. November 2018 seine Weltpremiere feiern. Am 14. Dezember 2018 wird er in den japanischen Kinos durchstarten und der Start in den Vereinigten Staaten folgt am 16. Januar 2019. Zwar ist noch kein Datum für den deutschen Markt bekannt, aber wir gehen stark davon aus, dass es den Film auch hierzulande mit deutscher Synchronisation zu sehen geben wird.

Nun gibt es vorab nochmal ein kleines Schmankerl serviert. Der offizielle dritte Trailer zum Kinofilm wurde nun veröffentlicht und er zeigt noch einmal alles, was uns im Super-Saiyajin-Abenteuer mit Son-Goku und seinen Freunden in Hinsicht aufs Kämpfen erwarten wird. Falls ihr also wissen möchtet, welche Action euch in Dragon Ball Super: Broly erwartet, haben wir den Trailer unterhalb der News für euch eingebunden!

Broly ist zurück!

Neben einer neuen Origin-Story für Son-Goku und Vegeta und einem möglichen Auftritt von Gogeta in seiner Basis-Form liegt der Fokus eindeutig auf den legendären Krieger Broly. Im Trailer sehen wir, wie er Son-Goku und Vegeta ordentlich zusetzt. Bemerkenswert ist, dass wir im Trailer die neuartigen CGI-Effekte sehen, die die Qualität des Films nochmal ein Stück weit anheben sollen.

Vor einiger Zeit hat Akira Toriyama außerdem zu verstehen gegeben, dass sie Broly weiter ins Universum von Dragon Ball integrieren möchten und er anders auserzählt werden soll. Mehr Infos darüber erhaltet ihr hier:

