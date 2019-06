Anime - Attack on Titan: Das ist die wahre Kraft des Urtitans

Die letzte Episode von „Attack on Titan“ widmete sich der Hintergrundgeschichte und steckte voller neuer Erkenntnisse. Besonders interessant ist die Macht des Urtitans, die hier genauer erklärt wurde.

Episode 58 von Attack on Titan gab den Zuschauern mehr Zugang zum Hintergrund der Serie. Der Mythos über die Menschen innerhalb der Mauern, wurde auf den Kopf gestellt. Wir haben erfahren, wie es außerhalb der Mauern wirklich aussieht und einiges über die Titanen gelernt. Einer der neun besonderen Titanen war dabei außerordentlich interessant. Nämlich der, der die anderen Titanen befehligen kann: Der Urtitan.

Der Urtitan wurde bereits früher erwähnt. Im zweiten Teil der Return to Shinganshina-Arc der Staffel 3 erfuhr man dabei am meisten über ihn. Marley-Anführer Zeke und der Wirt des Beast-Titanen erwähnten den Urtitanen, als sie gemeinsam mit Reiner und Bertolt den Überfall auf Shinganshina planten, um dabei Eren Yeager gefangen zu nehmen und ihm die Kontrolle über die Titanen zu entziehen.

Die wahre Kraft des Urtitans

Nachdem wir gelernt haben, wie mächtig der Urtitan wirklich ist, wird klar, warum so viele ihn auf ihrer Seite wollen. Er kann nicht nur andere Titanen kontrollieren und das Gedächtnis von Subjekten von Ymir beeinflussen, er kann außerdem Erinnerungen durch Raum und Zeit manövrieren und das in mehr als nur in eine Richtung.

In dem Historia den Brief von Ymir berührt, hat sie Visionen aus Ymirs Vergangenheit und die Verwandlung in einen Titanen. Eren benutzt seine Verbindung, um die Erinnerungen seines Vaters Grisha und die vom Mentor Kruger wiederzuerlangen. Die eigentliche Wendung bringt aber die Credit-Szene, die zeigt, dass Kruger Erens Erinnerungen ebenso lesen kann. Das bestätigt, dass die Macht des Urtitans in beide Richtungen funktioniert. Menschen aus der Vergangenheit können so sehen, was die Wirte der Titanen in ihrer Zeit erleben.

