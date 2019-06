Amazon - Meisterdetektiv Pikachu jetzt als Standard oder Steelbook-Edition vorbestellbar!

Der erste Live-Action-Film von Pokémon erreicht das nächste Level und steht ab sofort auf Amazon zur Vorbestellung zur Verfügung. „Meisterdetektiv Pikachu“ kann als Standard Version sowie als Amazon-Sonderedition im Steelbook in 2D und 3D gesichert werden.

Vor ein paar Wochen konnte man einige der beliebtesten Taschenmonster aus Pokémon noch auf der großen Kinoleinwand bewundern, nun ist es Zeit, sie sich alle nach Hause zu holen. Auf Amazon kann man Meisterdetektiv Pikachu jetzt vorbestellen und von der Vorbesteller-Preisgarantie profitieren.

„Meisterdetektiv Pikachu“ erscheint am 10. Oktober 2019 als Standard Version auf DVD, Blu-ray und 4K sowie als Amazon-Sonderedition. Die Sonderedition beinhaltet ein exklusives Steelbook und ist in 2D oder 3D als DVD, Blu-ray und in 4K erhältlich.

