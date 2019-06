Amazon - Dutzende Entwickler entlassen und einige unangekündigte Spiele gecancelt

Die Amazon Game Studios sollen Dutzende Entwickler entlassen haben. Das geht aus Berichten der Seite Kotaku hervor, die sich dabei auf Informationen von betroffenen Mitarbeitern des Studios stützt. Zudem hat sich der Versandriese selbst zu Wort gemeldet, nachdem die Änderungen bekannt wurden.

Amazon Diese Vorteile gibt es für Prime-Mitglieder

„Amazon Game Studios führt aktuell einige Umstrukturierungen unserer Teams aus, die es uns erlauben werden, die Entwicklung von 'New World', 'Crucible' und anderen bisher unangekündigten Projekten zu priorisieren, die wir in Zukunft enthüllen werden. Diese Änderungen sind das Resultat von regulären Business-Planungszyklen, in denen wir Ressourcen an die sich weiterentwickelnden, langfristigen Prioritäten anpassen.“