Amazon - Angebot des Tages: PS4 für nur 139 Euro!

Bei Amazon könnt ihr euch nur heute eine PlayStation 4 für nur 139 Euro sichern. Als Angebot des Tages stehen aber auch weitere Konsolen und Bundles zur Verfügung.

Weihnachten beginnt in diesem Jahr schon früher: Nur heute und solange der Vorrat reicht könnt ihr euch bei Amazon eine PlayStation 4 zum großartigen Preis von nur 139 Euro schnappen!

Als Angebot des Tages sichert ihr euch die PS4 Slim in generalüberholter Verfassung. Das heißt, es handelt sich um zurückgeschickte Ware, die von Hersteller Sony vollständig überprüft und zertifiziert wurde. Ihr profitiert also weiterhin von einer Herstellergarantie in der Länge von 12 Monaten!

Bei Amazon sind als Angebot des Tages aber noch zwei weitere unglaubliche PS4-Bundles reduziert. Passend zur Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare könnt ihr im Sparpaket gleich doppelt profitieren.

