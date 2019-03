Amazon Prime Video - American Gods: Zweite Staffel der Erfolgsserie ab heute verfügbar!

Die zweite Staffel der Buchverfilmung von Neil Gaiman's „American Gods“ ist ab heute auf Amazon Prime Video verfügbar. Neben altbekannten Göttern und urkomischen Ereignissen verraten wir euch, was ihr von der zweiten Staffel erwarten könnt!

Neil Gaiman ist einer der außergewöhnlichsten und erfolgreichsten Fantasy-Autoren der heutigen Zeit. Mit seinen Büchern „Coraline“, „Der Sternenwanderer“ und „How To Talk To Girls At Parties“ konnte er nicht nur Bücherwürmer verzaubern, auch in den Kinos durften seine Geschichten großen Erfolg feiern. Eine weitere Verfilmung seines Materials ist die Serie „American Gods“, die auf seinem Buch aus dem Jahre 2001 basiert. Nach einer erfolgreichen ersten Staffel kehrt die Serie heute zurück!

Herr der Ringe Neue Karte verrät, wann die Amazon-Serie spielt

Wie Avengers, nur mit Göttern

In der ersten Staffel, die 2017 auf Amazon Prime Video erschien, folgen wir den Erlebnissen von Shadow Moon (Ricky Whittle), der nach drei Jahren Gefängnis aus der Haft entlassen wird und kurz zuvor erfährt, dass seine Frau Laura bei einem Unfall zu Tode gekommen ist. Erschüttert trifft der Ex-Häftling kurze Zeit später auf einen mysteriösen Mann namens Mr. Wednesday (Ian McShane), der ihm einen Job als sein Bodyguard anbietet.

Durch dieses Bündnis erhält er Einblick in eine Welt, in der alte und neue Götter durch den Glauben der Menschen real geworden sind. Diese verschiedenen Götter, die sich in unsere Welt integriert haben, sollen nun wieder von Mr. Wednesday versammelt werden, um gegen die immer stärker werdenden neuen Götter (Technologie, Fernsehen, ...) bestehen zu können.

Game of Thrones Trailer zur 8. Staffel stellt neuen Rekord auf

Die erste Staffel von „American Gods“ hat so ziemlich alles: Viel Blut, viel nackte Haut, eine spannende Geschichte und lustige Dialoge. Kritiker und Fans waren begeistert, doch hinter den Kulissen lief leider nicht alles so rund. Bryan Fuller, der sich in Hollywood durch einige Skandale mittlerweile keinen guten Namen gemacht hat, verließ zwischen der Produktion der ersten und zweiten Staffel die Serie. Als neuer Showrunner agiert nun Jesse Alexander, der neben dem Buchautor Neil Gaimen die Serie weiterführen soll.

© Starz Originals

Die zweite Staffel beginnt dort, wo die erste aufgehört hat. Nachdem Mr. Wedneyday einige der alten Götter zusammenrufen konnte, treffen sie sich an einem mysteriösen Ort, um ihre Pläne gegen die neuen Götter zu schmieden. Im selben Moment zieht ein gefährlicher Sturm auf, der alte und neue Götter in Gefahr bringen könnte. Auch beliebte Charaktere aus der ersten Staffel kehren zurück, unter anderem Laura Moon (Emily Browning), Shadows Frau, die als Untote zurückkehrt, Mad Sweeney (Pablo Schreiber), Czernobog (Peter Stormare) und Salim (Omad Abtahi) und sein Dschinn (Mousa Kraish).

Wenn ihr meint, das „American Gods“ nach einer perfekten Serie für euch klingt, dann könnt ihr die erste und die neue zweite Staffel ab heute auf Amazon Prime Video schauen!