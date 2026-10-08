Sony gibt Hunderte XR-Patente an Meta ab und wirft Fragen zur Zukunft von PlayStation VR auf

Sony überträgt zahlreiche Patente für Virtual und Augmented Reality an Meta. Nach einem Bericht von ZDNet Korea umfasst die Vereinbarung insgesamt 419 Patente weltweit. Der Vorgang wirft Fragen darüber auf, welche Rolle eigene VR-Hardware künftig noch für Sony spielen soll.

Ein offiziell angekündigtes Ende von PlayStation VR ist damit allerdings nicht verbunden. Die übertragenen Schutzrechte betreffen ein breiteres Technikfeld als ausschließlich Sonys Gaming-Headset.

43 Übertragungen sind bereits dokumentiert

Wie ZDNet Korea berichtet, waren Anfang Oktober beim US-Patent- und Markenamt 43 übertragene US-Patente verzeichnet. Die Änderungen erfolgten zwischen Juni und September 2026.

Grundlage ist laut dem Bericht eine bereits im Dezember 2025 geschlossene Vereinbarung. Sie umfasst 180 US-Patente sowie weitere 239 Schutzrechte beziehungsweise Patentanmeldungen in anderen Regionen, darunter Japan, China, Südkorea und Europa.

Die unterschiedlichen Zahlen beschreiben also verschiedene Teile desselben Vorgangs: 43 bereits dokumentierte Übertragungen in den USA stehen einem deutlich größeren internationalen Paket gegenüber.

Inhaltlich geht es um XR-Technologien, zu denen Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality gehören, sowie um Systeme für am Kopf getragene Displays. Für Meta, das Unternehmen hinter den Quest-Headsets, erweitert die Vereinbarung damit das eigene Patentportfolio.

Was bedeutet das für PlayStation VR2?

Der Patentverkauf trifft auf eine ohnehin zurückhaltende Unterstützung von PlayStation VR2 durch Sony. Das Headset erschien im Februar 2023, doch bei den eigens dafür veröffentlichten Sony-Spielen blieb die Auswahl überschaubar.

VGC verweist in seiner Einordnung auf Horizon Call of the Mountain und Firewall Ultra als die beiden ursprünglichen PSVR2-Produktionen, die Sony veröffentlichte. Hinzu kamen später Preissenkungen und die Möglichkeit, das Headset über einen separaten Adapter am PC zu verwenden.

Vor diesem Hintergrund interpretiert VGC die Patentübertragung als weiteres Zeichen für sinkende VR-Ambitionen. ZDNet Korea vermutet ebenfalls eine Verkleinerung von Sonys XR-Hardwaregeschäft.

Ein Rückzug ist bislang nicht offiziell angekündigt

Welche konkreten Folgen die Vereinbarung für PlayStation VR2 oder mögliche Nachfolgegeräte hat, geht aus den Berichten nicht hervor.

Sony hatte VR noch 2024 als wichtigen, aber jungen Geschäftsbereich bezeichnet, der sein Potenzial bislang nicht ausgeschöpft habe. Die nun bekannt gewordenen Patentübertragungen geben der Diskussion über die Zukunft der Sparte neuen Anlass.

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