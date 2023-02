Sons of the Forest verdrängt Hogwarts Legacy auf den Steam-Wunschlisten-Charts

Nach dem Release von Hogwarts Legacy hat „Sons Of The Forest“ den ersten Platz der Steam-Wunschlisten-Charts erklommen. Über die Position in den Charts lassen sich einige Rückschlüsse auf den Hype für bestimmte Spiele gewinnen.

Wir berichten euch, was außer Sons Of The Forest noch sehnlichst erwartet wird.

Sons of the Forest: Der neue Spitzenreiter

Ein hohes Ranking auf den Steam-Wunschlisten-Charts ist nicht zwingend ein Indikator dafür, dass das Spiel auch in den Verkaufszahlen erfolgreich sein wird. Es kann aber ein guter Hinweis dafür sein, im Falle von Hogwarts Legacy hat es sich auf jeden Fall bewahrheitet.

Jetzt ist der Nachfolger des Survival-Horror-Spiels The Forest nachgerückt. Das Spiel startet Ende Februar 2023 im Early Access und wird schon heiß erwartet, auch wenn einige Fans etwas skeptisch sind, da eigentlich ein voller Release für Ende des Monats geplant war.

In der Release Woche von Sons Of The Forest, werden auch diverse andere konkurrenzfähige Spiele veröffentlicht:

Atomic Heart (20.02)

(20.02) Company of Heroes 3 (23.02)

(23.02) Blood Bowl 3 (23.02)

(23.02) Kerbel Space Program 2 (24.02)

(24.02) Octopath Traveller 2 (24.02)

Einige davon sind ebenfalls in den Wunschlisten-Charts sehr hoch gewertet.

Die Top 10 der Steam-Wunschlisten-Charts

Da die Wunschlisten-Favoriten in der Regel verschwinden, sobald das entsprechende Spiel veröffentlicht wird, ist die Top 10 Liste eine sehr fluktuierende Statistik. Das sind aktuell die Favoriten unter den Steam-Nutzern:

In der Liste befinden sich auch einige der genannten bevorstehenden Releases. Company of Heroes hat es immerhin auf Platz 11 der Wunschlisten geschafft. Was steht auf eurer Wunschliste ganz oben?