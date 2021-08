Shang-Chi: Featurette zeigt mehr von Marvels neuem MCU-Film

Marvel’s Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings wird der nächste große MCU-Blockbuster und erkundet die Ursprünge des titelgebenden Helden Shang-Chi. Eine neu veröffentlichte Featurette gibt jetzt tiefere Einblicke in die Entstehung des Films, kurze Interview-Aussagen des Regisseurs und wie es zur Besetzung der Hauptfigur durch Simu Liu kam.

Marvel’s Shang-Chi: Neue Featurette macht noch mehr Lust auf den Film

Darum geht’s: „Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings“ erzählt gewissermaßen die Origin-Story von Shang-Chi. Der Held stößt demnächst wohl zu den restlichen Marvel-Held*innen wie den „Avengers“. Vorher bekommt er aber erstmal noch seinen eigenen Solo-Film, der die Hintergründe der Figur erkundet.

Wer ist Shang-Chi? Comic-Fans dürften den Helden natürlich schon ganz gut kennen, aber im Serien- und Film-Universum von Marvel hat er bisher noch keine Rolle gespielt. Das ändert sich im September, wenn der Film in die Kinos kommt. Darin wird der Kung Fu-Meister von seiner Vergangenheit eingeholt.

Eigentlich lebt Shang-Chi ein normales Leben in San Francisco, aber vor seinem Vater gibt es offenbar kein Entkommen. Der ist nämlich nicht nur ein richtiger Superschurke und hat seinen Sohn bereits in jungen Jahren gedrillt, sondern ist auch noch der Anführer einer mächtigen Verbrecher-Organisation: Den Ten Rings.

Marvel’s Shang-Chi: Neuer Trailer bringt bekannten Schurken zurück

Das kommt euch bekannt vor? Kein Wunder: Shang-Chi besinnt sich auch auf die Wurzeln des gesamten MCUs: Im ersten „Iron Man“-Film sollte Tony Stark bereits Waffen für die Organisation mit den zehn Ringen herstellen. So schließt sich also gewissermaßen auch der Kreis im Hinblick auf Marvels Kino-Universum.Seht euch das neue Featurette-Video an:

Die Hauptrolle dank Twitter-Tweet

Simu Liu erklärt darin zum Beispiel, dass er seine Rolle wohl zum Teil nur einem halb ernst gemeinten Tweet verdankt. Als der Film angekündigt wurde, sei er „wirklich aufgeregt“ gewesen und habe sich halb im Scherz an Marvel gewandt. Anschließend ist es dann aber offensichtlich zu tatsächlichen Gesprächen zwischen den beiden Parteien gekommen und so wurde Simu Liu als Shang-Chi gecastet.

Auch Regisseur Destin Daniel Cretton zeigt sich äußerst angetan von der ganzen Sache und bezeichnet Shang-Chi als Herzensangelegenheit. Der Streifen stehe im Einklang mit allem, woran er glaube und würde ein „verrückter, wilder, gigantischer Ritt“ werden. Es dauert nicht mehr lange, bis ihr euch davon selbst einen Eindruck verschaffen könnt: Am 2. September 2021 soll der Film in den Kinos starten.

Wie findet ihr das Video? Freut ihr euch auf den Streifen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.