Saturn: Beste Gaming-Notebooks mit RTX 3000-Grafikkarte & AMD-Prozessor kaufen

Abseits von Nvidias neuen Grafikkarten (RTX 3080 Ti & Co.) für Desktop-Rechner hat der Hersteller für Grafikprozessoren und Chipsätzen bereits Anfang des Jahres entsprechende Notebook-Varianten der RTX 30er-Serie vorgestellt. Im Onlineshop von Saturn könnt ihr euch mittlerweile Notebooks wie das Asus Tuf Gaming A15 oder das Acer Nitro 5 mit einem aktuellen Prozessor Ryzen-Prozessor von AMD und den neuen Grafikkarten zu einem wirklich guten Preis kaufen.

In dieser Hardware-Kombination könnt ihr nicht nur optimal von überall aus zocken, sondern auch nahezu jedes aktuelle Game in den höchsten Einstellungen. Wir stellen euch in diesem Artikel die besten Gaming-Notebook bei Saturn vor, die mit einem flotten AMD-Prozessor sowie einer pfeilschnellen GeForce RTX 3000-Grafikkarte ausgestattet sind und dennoch kein Vermögen kosten.

Gaming-Notebooks mit AMD CPU bei Saturn kaufen

Im ersten Moment ist die Auswahl von Notebooks bei Saturn riesig, wisst ihr aber genau was ihr damit machen möchtet, kristallisieren sich einige Kandidaten ganz klar heraus. Denn für aktuelle Spiele empfehlen wir euch ganz klar Notebooks mit einer aktuellen Grafikkarte wie der RTX 3070 oder RTX 3080 von Nvidia und einem entsprechenden Prozessor wie dem AMD Ryzen 9.

Asus ROG Strix im Überblick

Das ROG Strix G17 bietet euch mit seiner GeForce RTX 3070 sowie dem AMD Ryzen 9 5900HX mehr als genug Power, um alle aktuellen Spiele in Full-HD-Auflösung mit maximalen Grafikdetails zu zocken. Zusätzlich erhaltet ihr ein fast randloses NanoEdge-Display mit sehr schnellen 300 Hertz bei Full-HD (1920 x 1080) mit 3 Millisekunden Reaktionszeit. Vor allem für kompetitive Spiele wie Multiplayer-Shooter erhaltet ihr dadurch den entscheidenden Vorteil auf dem Weg zum Sieg. Bedenkt außerdem, dass dieses kleine Kraftpaket gerade einmal 3 Kilogramm auf die Waage bringt und deshalb von euch ohne Problem überall hin mitgenommen werden kann.

In dieser Konfiguration kostet euch das Asus ROG Strix G17 2.299 Euro, ein wirklich fairer Preis für ein solch kompaktes Gaming-Notebook mit beeindruckender Performance. Bedenkt, dass ihr das G17 auch günstiger mit einer RTX 3060 oder teurer mit einer noch schnelleren RTX 3080 erhaltet.

Prozessor: AMD Ryzen 9 5900HX Processor 3,1 GHz

AMD Ryzen 9 5900HX Processor 3,1 GHz Grafikkarte: GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3070 Display: 17,3 Zoll Full-HD mit 300Hz (3ms Reaktionszeit)

17,3 Zoll Full-HD mit 300Hz (3ms Reaktionszeit) Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Festplatte: SSD M.2 via PCIe (1 TB)

SSD M.2 via PCIe (1 TB) Akkulaufzeit: Bis zu 12 Std.

Bis zu 12 Std. Gewicht: 3,00 kg

3,00 kg Anschlüsse: 1x Typ-C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, 1x RJ-45, 3x USB 3.2 Gen 1 Typ-A, 1x 3.5 mm Klinke, 1x HDMI 2.0b

Acer Nitro 5 im Überblick

Ist euch das weiter oben vorgestellte Asus ROG Strix G17 schlicht zu teuer, ihr möchtet aber dennoch einen guten AMD-Prozessor und eine aktuelle Nvidia-Grafikkarte zum zocken haben? Dann solltet ihr einen Blick auf das Acer Nitro 5 werfen. Im Inneren werkelt immerhin ein AMD Ryzen 7 5800H und genau wie beim G17 eine RTX 3070. Zwar müsst ihr aufgrund des geringeren Preises auf eine schnelle M.2-SSD verzichten, dafür erhaltet ihr aber ein besonders schnelles Display geboten. Ihr selbst entscheidet, ob ihr in Full-HD (1920 x 1080) mit rasanten 360 Hetz oder Quad-HD (2560 x 1440) bei flotten 165 Hz spielen wollt.

In dieser Konfiguration kostet euch das Acer Nitro 5 1.499 Euro. Bedenkt, dass ihr das Nitro 5 auch günstiger mit einer RTX 3060 oder teurer mit einer noch schnelleren RTX 3080 erhaltet.

Prozessor: AMD Ryzen 7 5800H 3,2 GHz

AMD Ryzen 7 5800H 3,2 GHz Grafikkarte: GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3070 Display: 17,3 Zoll (FHD bei 360 Hz oder QHD bei 165 Hz)

17,3 Zoll (FHD bei 360 Hz oder QHD bei 165 Hz) Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Festplatte: 1 TB SSD

1 TB SSD Akkulaufzeit: Bis zu 8 Std.

Bis zu 8 Std. Gewicht: 2,7 kg

2,7 kg Anschlüsse: 1x HDMI, 1x USB 3.1 Typ-C Gen. 2, 3x USB 3.0 (davon 1x Power-Off USB Charging), 1x RJ-45, Audio Anschluss: 1x 3.5 mm Klinke (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon)

