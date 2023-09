Sagt Bree die Wahrheit in Shot By Both Sides? Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es viele Nebenmissionen, die ihr abseits der Hauptmission erledigen könnt. Es lohnt sich, da ihr euch so viele Eurodollar verdienen und spezielle Ausrüstung wie neue Waffen freischalten könnt.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles über die Mission: Shot By Both Sides. Es gilt einen Auftrag für Mr. Hands abzuschließen, der uns zu der Journalistin Bree Whitney führt. Sie wird scheinbar verfolgt und braucht Hilfe.

Shot By Both Sides – Lösung für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Um Shot By Both Sides erfolgreich abschließen zu können, müssen wir zunächst einmal ihre Zugangskarte aus ihrem Apartment holen. Die liegt in Skyline West 18, 5. Stock, letzte Tür rechts.

Bestätigt die Nachricht von Mr. Hands und schon kann es losgehen!

Begebt euch zum Apratment und nehmt den Fahrstuhl in den 5. Stock. Wir müssen einen Bambus finden. Er befindet sich links in ihrem Schlafzimmer (in der Ecke). Scannt die Hauspflanze mit dem Scanner und nehmt die Zugangskarte.

Sieht aus wie ein Bambus? © CD Projekt

Öffnet jetzt eure Smartphone und schreibt Mr. Hands eine Nachricht. Der Fixer schickt uns los, dass wir uns mit der Kundin treffen. Das Ziel ist ein altes Gebäude in Dogtown. Wichtig ist, dass wir uns erst nach Einbruch der Dunkelheit mit ihr treffen sollen.

Den Nachbarn könnt ihr getrost ignorieren. Fragt kurz, was er möchte und er erzählt von Schlägern, die er gesehen haben will. So weit, so spannend.

Bei der Kress Street gilt es, den Aufzug nach unten zu nehmen, ins Untergeschoss. Folgt dem Gang nach unten und sucht Bree. Rechts in der Ecke seht ihr eine Leiter, die auf die andere Seite führt. Nutzt sie und lauft bis zum Ende durch.

Hier findet ihr Bree. © CD Projekt

Bree und ihre Entdeckung

Wenn sie euch nach der Karte fragt, überreicht ihr sie zunächst einmal. Folgt Bree bis nach unten und betretet gemeinsam den Komplex. Scanne den Geschützturm an der oberen Seite, dann kommt Bree nach.

Im nächsten Raum müsst ihr alles ausschalten, Kameras und Geschütztürme. Und passt auf die Laserminen auf! Bree läuft jeweils nur dann weiter, wenn ihr sämtliche Minen und Türme ausgeschaltet habt. Wenn ihr vor dem Mainframe steht, habt ihr es erstmal geschafft.

Bree oder Dante helfen?

Ihr müsst euch nun alle drei Nachrichten anhören, damit die Mission fortgesetzt werden kann.

Nun tritt ein neuer NPC auf den Tag: das ist der gute, alte Dante. Er ist ein Special Agent von Militech. Bree kennt ihn bereits.

Entscheidung für Bree

Nun könnt ihr euch entscheiden, Bree zu helfen und Dante auszuschalten, oder ihr stellt euch auf die Seite von Dante.

Wenn ihr Bree weiterhin unterstützten möchtet, müsst ihr Dante in einem kurzen Gefecht ausschalten. Als kleine Belohnung könnt ihr seine Waffe aufsammeln: die Ol‘ Reliable, ein Power-Revolver.

Kann man Bree vertrauen? © CD Projekt

Nach dem Kampf könnt ihr mit Bree sprechen. Sie räumt ein, dass sie früher tatsächlich solche Artikel geschrieben hat, wie es Dante angedeutet hat. Aber sie habe sich angeblich geändert. So ganz koscher ist ihre Story allerdings nicht.

Nun wird sie einen neuen Artikel über den ganzen Sachverhalt schreiben und sich danach erst einmal verziehen. Die Mission ist für euch an dieser Stelle erfolgreich abgeschlossen.

Entscheidung für Dante

Aber ist Bree die richtige Wahl? Laut Dante wird wegen Bree angeblich jeder umgebracht, der sich für das Projekt interessiert. Und auch wir sollen sterben. Das sind große Vorwürfe seitens Dante gegenüber der Journalistin.

Falls ihr euch jetzt also nicht für Bree entscheiden möchtet, könnt ihr euch auf die Seite von Dante stellen. Vielleicht ist ja doch mehr an den Worten von Dante dran? Ist der Wissenschaftler wirklich wegen Bree gestorben, nur weil sie die Eddies wollte?

Der entscheidende Moment ist der, wenn Dante fragt, ob wir unser „Leben für sie riskieren“ möchten. Wenn wir nicht „Oh ja“ drücken, schießt er sie einfach ab. Wartet also in dem Moment, bis der Zeitstrahl bei der Antwort abgelaufen ist.

Dante bleibt bei seiner Sichtweise. © CD Projekt

Mal abgesehen davon, dass die angebliche Hexenjagd nun nicht stattfindet, erhaltet ihr auch hier wieder eine Belohnung: und zwar die Power-Pistole von Bree. Sie trägt den Namen Riskit.

Bree hat Mijares ans Messer geliefert, meint Dante. Und um das zu beweisen, überreicht er uns sogar einen Splitter. Der Splitter zeigt ein Gespräch mit Bree Whitney und Adam Naoki. Schaut euch hier den Splitter mal kurz in Ruhe an:

© CD Projekt

Der Text beweist eindeutig, dass Bree auf Geld aus ist und sich dann mit einem Ticket von dannen machen wollte. V fühlt sich laut eigener Aussage „ziemlich dumm gerade“, dass er Bree vertraut hat. Es scheint also zu stimmen, dass Brees Absichten nicht ganz glaubwürdig waren.

Sprecht jetzt weiter mit Dante, um noch ein paar Infos zu erhalten. Er rät uns, die ganze Sache zu vergessen. Und als kleines Dankeschön erhalten wir noch eine Belohnung im Wert von 5000 Eurodollar.

Mr. Hands ist zwar stinksauer, aber wir können ihm sagen, dass Bree gelogen hat, dann beruhigt er sich erstmal wieder. Die Mission ist an dieser Stelle erfolgreich abgeschlossen.