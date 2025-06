Rockstars GTA 6 Online – Spieleranzahl soll auf bis zu 96 erhöht werden

Ein neues Gerücht sorgt für Aufregung in der Gaming-Community: Rockstar Games soll große, ambitionierte Pläne für GTA 6 Online haben. Bereits seit Grand Theft Auto 3 versucht Rockstar, GTA Online zu etablieren. Die Vision war ein lebendiges, atmendes Online-Universum, das sich über ein Jahrzehnt entwickelt hat. GTA 4 legte mit PvP-Modi und einem Online-Free-Mode eine Grundlage, doch es fehlte an Tiefe. Erst mit GTA 5 wurde diese Vision wirklich realisiert, und das Spiel entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, das auch 12 Jahre nach seiner Veröffentlichung noch Updates erhält.

GTA Online ist ein echter finanzieller Erfolg für Rockstar, was dem Unternehmen die Zeit gibt, die es braucht, um GTA 6 zu entwickeln. Der Druck, den nächsten Teil schnell zu veröffentlichen, ist geringer, da GTA Online weiterhin erhebliche Einnahmen generiert. Doch das Spiel ist nach wie vor an seine Wurzeln auf Xbox 360 und PS3 gebunden, was die Weiterentwicklung erschwert.

Ambitionierte Pläne für GTA 6 Online

Was sind die neuen Gerüchte zu GTA 6 Online? Laut einem Insider namens Fravillys plant Rockstar, die Spieleranzahl in GTA 6 Online erheblich zu erhöhen. Das Spiel soll mit neuer Technologie ausgestattet werden, die es Spielern ermöglicht, ohne unnötige Menüs, Ladezeiten und Einladungen miteinander zu interagieren. Diese technischen Verbesserungen sollen die Spielerfahrung deutlich flüssiger gestalten.

Das Gerücht besagt, dass Rockstar die Spieleranzahl auf 64 erhöhen möchte, mit dem Ziel, sogar 96 Spieler in einer einzigen Sitzung zu unterstützen. Diese Erhöhung könnte einen Hinweis auf eine massive Karte in GTA 6 geben, die mehr Spieler benötigt, um belebt zu wirken. Allerdings könnte dies auch zu chaotischen Situationen führen, wenn sich viele Spieler in einem Bereich von Vice City treffen.

Technische Herausforderungen und Möglichkeiten

Welche technischen Herausforderungen könnten auftreten? Eine so große Anzahl von Spielern in einer Sitzung könnte die Performance sowohl auf Konsolen als auch auf PCs herausfordern. Große Gefechte oder Raketenwerfer-Schlachten könnten die technischen Grenzen des Spiels austesten. Rockstar muss möglicherweise innovative Lösungen entwickeln, um eine reibungslose Spielerfahrung zu gewährleisten.

Obwohl 32 Spieler bereits eine beträchtliche Anzahl für GTA Online sind, könnte das neue System von GTA 6 die Interaktionen flüssiger und weniger frustrierend gestalten. Die Möglichkeit, Freunde ohne lange Ladezeiten in die eigene Sitzung zu holen, wäre eine willkommene Verbesserung.

Wachsende Erwartungen der Community

Wie steht die Community zu diesen Gerüchten? Die Berichte von Fravillys haben in der Community viel Gesprächsstoff geliefert. Obwohl er nicht als bewährter Leaker gilt, erzeugt seine Berichterstattung immer wieder Diskussionen unter den Fans. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Gerüchte bewahrheiten, aber sie geben bereits einen spannenden Ausblick auf das, was Rockstar mit GTA 6 Online erreichen könnte.

Rockstar hat in der Vergangenheit seine Online-Modi oft bis kurz vor dem Release geheim gehalten. Es ist also möglich, dass wir erst 2026 mehr über die tatsächlichen Pläne erfahren werden, wenn das Spiel für Xbox Series X|S und PS5 veröffentlicht werden soll.

Was hältst du von den Gerüchten rund um GTA 6 Online? Glaubst du, dass Rockstar diese ambitionierten Pläne umsetzen kann? Lass es uns in den Kommentaren wissen!