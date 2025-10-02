Rockstar bringt Zombie-Survival in GTA Online Creator-Modus – So geht’s!

Als Teil der diesjährigen Halloween-Feierlichkeiten hat Rockstar Games neue Zombies für den Creator-Modus von GTA Online eingeführt. Diese Ergänzung ist Teil der ersten Event-Woche des jährlichen Halloween-Events und bietet dir die Möglichkeit, die kürzlich veröffentlichten Cayo-Perico-Survival-Zombies in deine eigenen Überlebenskämpfe zu integrieren.

Wie integrierst du die neuen Zombies in deinen Überlebenskampf?

Welche Schritte sind notwendig, um die Zombies zu verwenden? Um die neuen Zombies in deinen Überlebenskampf einzubauen, musst du einige Schritte im Creator-Modus befolgen. Zunächst einmal musst du die Basics für deinen Job festlegen.

Wähle „Platzierung“ aus.

Wähle „Platz Trigger“ aus.

Platziere deinen Trigger in deinem bevorzugten Bereich.

Wähle „Platz Lobby Kamera“ aus.

Platziere die Kamera.

Wähle „Spielfeldgrenzen“ aus.

Passe die Spielfeldgrenzen nach deinen Wünschen an und platziere sie.

Wähle „Spieler Spawn-Punkte“ aus.

Platziere deine Spieler-Spawns in deinen bevorzugten Bereichen.

Wähle „Feind Spawn-Punkte“ aus.

Platziere deine Feind-Spawns in deinen bevorzugten Bereichen.

Füge die Zombies zu deinen Wellen hinzu

Wie konfigurierst du die Zombie-Wellen? Um die Zombies tatsächlich in die Überlebenswellen zu integrieren, musst du die Überlebenskonfiguration anpassen.

Wähle „Überlebenskonfiguration“ aus.

Wähle „Wellenkonfiguration“ aus.

Wähle „Welle 1-10“ aus.

Wähle „Erweiterte Konfiguration“ aus.

Wähle „Squads-Konfiguration“ aus.

Wähle „Squad-Voreinstellungen“ aus.

Wähle die Wellenstufe aus, die du konfigurieren möchtest (Primär, Sekundär, Tertiär).

Setze die Squad- und Heavy-Voreinstellungstypen auf entweder „Insel-Zombie-Schlurfer“ und „Insel-Zombie-Läufer“.

Wende dies auf alle gewünschten Wellen an.

Der Zombie-Hype in GTA Online

Warum sind Zombies in GTA Online so beliebt? Bereits im letzten Jahr hat Rockstar mit einem Zombie-Survival in Ludendorff, Nord-Yankton, die GTA Online-Community begeistert. Spieler haben gegen Wellen von Untoten gekämpft und diese Zombies wurden ebenfalls für den Creator-Modus freigegeben. Die Möglichkeit, Zombies in den Überlebenskämpfen zu nutzen, bietet eine spannende Erweiterung für die kreativen Köpfe der Community.

Die GTA Online Community ist bekannt für ihre kreativen und talentierten Mitglieder, die ständig neue Jobs und Szenarien entwickeln. Mit den neuen Insel-Zombies aus Cayo Perico steht dir nun noch mehr kreativer Freiraum zur Verfügung. Es bleibt spannend, welche neuen Kreationen die Community mit den Zombies in den Überlebensmodi schaffen wird!

Halte dich auf dem Laufenden

Wie bleibst du über GTA Online informiert? Um auf dem Laufenden zu bleiben, was GTA Online und die neuesten Updates betrifft, solltest du regelmäßig die offiziellen Kanäle von Rockstar Games besuchen. Melde dich für deren Newsletter an, um wöchentliche Zusammenfassungen aller Neuigkeiten rund um Rockstar Games zu erhalten.

Was denkst du über die neuen Zombie-Ergänzungen in GTA Online? Lass es uns in den Kommentaren wissen!