Release der GeForce RTX 3070 von Nvidia auf Ende Oktober verschoben

Ursprünglich wollte Nvidia die GeForce RTX 3070 bereits in der kommenden Woche am 15. Oktober 2020 offiziell verkaufen. Doch nun hat der Hersteller die Veröffentlichung der Grafikkarte um einige Tage nach hinten verschoben, weshalb ihr die RTX 3070 erst ab dem 29. Oktober 2020 kaufen könnt.

RTX 3070 erscheint Ende Oktober 2020

Der Grund für die Release-Verschiebung ist die Verfügbarkeit der GPU. Nvidia möchte durch die Verschiebung erreichen, dass zum Launch Ende Oktober weitere Ware zur Verfügung stehen wird. Auch andere Händler wie Alternate, Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto sollen dadurch mehr Kontingent erhalten.

Somit hat das Unternehmen erstmalig Konsequenzen aus dem chaotischen Start der vorherigen beiden Grafikkarten, der RTX 3080 am 18. September und der RTX 3090 am 25. September gezogen. Beide GPUs waren innerhalb von nur wenigen Minuten auf sämtlichen Händlerseiten vollständig ausverkauft. Der Grund dafür war ein offensichtlich viel zu geringes Kontingent an Karten und Bots, die sich größere Mengen der RTX 3080 und 3090 sicherten. Ehrliche Kunden hatten deshalb kaum eine Chance, sich eine der begehrten Grafikkarten zu sichern und gingen zumeist leer aus.

Bei der GeForce RTX 3070 handelt es sich um das günstigste Ampere-Modell von Nvidia, das rund 499 Euro kosten wird und von der Leistung her sogar teilweise die RTX 2080 Ti schlagen soll.

Werdet ihr versuchen euch Ende Oktober eine Geforce RTX 3070 zu sichern?

Nvidia GeForce RTX 3090: High-End-Grafikkarte ernüchtert in Tests