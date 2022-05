Red Dead Redemption 2: Kommt endlich ein Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S?

Als Red Dead Redemption 2 vor über drei Jahren erschien, brach es gleich mehrere Rekorde. Erfolg und Interesse reißen bis heute nicht ab. Nach wie vor ist das Open-World-Western-Abenteuer aus dem Hause Rockstar Games eines der beliebtesten und verkaufsstärksten Spiele überhaupt und neben Grand Theft Auto das zweite Flaggschiff des Entwicklerstudios.

Wann ist das Update für Red Dead Redemption 2 verfügbar?

Nun soll also das lang ersehnte Update für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen, wie ein Gaming-Leaker auf Twitter durchblicken lies. Demnach soll die neueste Version von Red Dead Redemption 2 in nicht allzu ferner Zukunft verfügbar sein.

Auch wenn außer „It’s coming, I don’t have much.“ keine weiteren Informationen preisgegeben wurden, so lag der User AccountNgt bereits in der Vergangenheit mit einigen Vorhersagen richtig – beispielsweise im Hinblick auf Hogwarts Legacy oder Star Wars Eclipse.

Rockstar Games selbst hat zu diesem Thema bisher noch keinen Kommentar abgegeben. Komplett abwegig ist die Behauptung jedoch nicht. Bereits in der Vergangenheit hat das Entwicklerstudio größere Erweiterungen und Updates veröffentlicht. So erfreute sich der erste Teil von RDR mit Undead Nightmare an einem apokalyptischen Zombie-Setting.

Auch wenn es seitens der Fans Spekulationen über einen dritten Teil von „Red Dead Redemption“ gibt, so liegt es doch näher, dass RDR2 zunächst einmal aufpoliert wird. Zum einen da der Fokus derzeit wohl eher auf der Entwicklung von GTA 6 liegt, zum anderen ist die Geschichte des Outlaw-Epos eigentlich zu Ende erzählt. Eigentlich. Der Phantasie sind ja schließlich keine Grenzen gesetzt.

Ein DLC für Red Dead Redemption 2?

Erst vor ein paar Monaten wurden Stimmen über einen möglichen DLC laut, in dem es uns, wie schon im ersten Teil, nach Mexiko verschlagen soll. Das Land spielte bei RDR2 bisher nahezu keine Rolle.

Generell kommentiert Rockstar derlei Gerüchte nicht. Die Entwickler lassen für gewöhnlich Bilder, in Form von Teasern und Trailern für sich sprechen.

Was also an diesen Behauptungen wirklich dran ist, lässt sich nach wie vor nur erahnen. Mit neuen Gimmicks und einem DLC würden die Verkaufszahlen von RDR2 ganz sicher nochmals ordentlich ansteigen. Eine Win-win-Situation für alle also. Skepsis ist jedoch durchaus angebracht.

Bis dies jedoch wirklich in die Tat umgesetzt wird, können sich Fans in der Zwischenzeit weiterhin am Multiplayer Red Dead Online erfreuen. Dort werden fortlaufend Neuerungen vorgenommen.