Razed Mods Store eröffnet: Mods für GTA V und FiveM leicht gemacht

Ein neues Online-Geschäft hat seine Pforten geöffnet, das speziell für die beliebten Mods von GTA V und FiveM ausgelegt ist. Der bekannte Mod-Entwickler Razed, der für die NaturalVision-Grafikmods bekannt ist, hat den Razed Mods GTA V & FiveM Store ins Leben gerufen. Mit diesem neuen Shop kannst du dein Spielerlebnis in GTA V oder FiveM auf einfache Weise verbessern.

Am Montag wurde dieses neue Vorhaben in einem eindrucksvollen Trailer enthüllt, der NaturalVision in seiner vollen Pracht sowie weitere auf der Website verfügbare Mods präsentiert. NaturalVision erhält weiterhin bedeutende Inhaltsupdates, darunter die Kompatibilität mit FiveM, und ist der Hauptdarsteller dieses Shops.

Funktionen des Stores und der Mods

Was bietet der neue Store an Funktionen? Die Startseite des Shops zeigt seine wichtigsten Funktionen. Der Store ist darauf ausgelegt, die Installation dieser umfangreichen Mods einfach zu gestalten und dabei mögliche Probleme zu vermeiden. Nach dem Abonnieren eines Mods erhältst du sofortigen Zugriff. Alle zukünftigen Asset-Updates der Mods sind im Abonnement enthalten.

Der Installationsprozess wird als „einfach“ beschrieben und erfordert lediglich das Ziehen und Ablegen der Mods. Diese Mods wurden zudem so entwickelt, dass sie „leichtgewichtig“ und für die Leistung auf einer Vielzahl von PC-Hardware optimiert sind. Ähnlich wie andere FiveM-Shops wird Razed Mods über Tebex betrieben und kommt mit der Cfx.re-Verschlüsselung sowie weiteren Sicherheitsmaßnahmen.

Verfügbare Kategorien und Mods

Welche Kategorien und Mods sind aktuell verfügbar? Derzeit gibt es im Store zwei Kategorien: Assets und Grafik. Bei den Assets sind aktuell drei verfügbar: die Little Broker Map, das Parallax Roads Overhaul Pack und das Vehicle Engine Audio Overhaul Pack #1. In der Grafik-Kategorie findest du die NaturalVision und SILENT FOG FiveM Server Graphics Packs.

In anderen Neuigkeiten zu NaturalVision gab es vor ein paar Monaten ein großes Update. Um über alle GTA-News auf dem Laufenden zu bleiben, solltest du regelmäßig vorbeischauen.

Zukunftsaussichten und Updates

Welche Updates und Entwicklungen sind zukünftig zu erwarten? Der Razed Mods Store zeigt, wie dynamisch die Welt der GTA V-Modifikationen bleiben kann. Mit regelmäßigen Updates und neuen Inhalten bleibt das Interesse der Community hoch. Abonnements bieten dir nicht nur aktuelle Mods, sondern auch die Sicherheit, dass du stets die neuesten Features und Verbesserungen genießen kannst.

Was hältst du von den neuen Möglichkeiten im Razed Mods Store? Teile deine Meinung in den Kommentaren!