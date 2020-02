Rainbow Six: Siege: So geht es mit dem Taktik-Shooter weiter – Roadmap zu Jahr 5 und 6 veröffentlicht

Auch im fünften Jahr ist der Taktik-Shooter „Rainbow Six: Siege“ einfach nicht totzukriegen. Auf dem Six Invitational 2020 haben die Entwickler die Pläne für das fünfte und sechste Jahr des Spiels verraten – es ändert sich einiges.

Fünf Jahre nach dem Release hält Rainbow Six: Siege noch immer die Fahne der Taktik-Shooter hoch. Auf dem Six Invitational 2020 in Montréal haben die Entwickler jetzt die Roadmap der kommenden Jahre veröffentlicht.

Rainbow Six: Siege: Operation Void Edge enthüllt – Alle Infos zur neuen Season

Die Roadmap für Rainbow Six: Siege Jahr 5

Wie in der Vergangenheit, teilt sich auch das fünfte Jahr von „Rainbow Six: Siege“ in vier Saisons auf. Die erste davon hört auf den Namen Operation Void Edge und soll im März 2020 starten. Mit von der Partie sind zwei neue Operator, ein Map-Rework der Karte Oregon und zahlreiche Gameplay-Änderungen, die wir euch bereits vorgestellt haben. Aber wie geht es weiter?

Das Jahr 2020 stellt für die Entwickler ein Übergangsjahr dar: Während sich die ersten beiden Seasons am Modell der Vorjahre orientieren, zeigt die zweite Hälfte, wie die Zukunftspläne des Shooters aussehen.

Anfangs erwarten euch also weiterhin zwei neue Charaktere pro Saison, ab Season 3 gibt es dann nur noch einen neuen Operator, dafür aber umfangreichere Gameplay-Änderungen und Features:

Year 5, Season 1 (Operation Void Edge)

zwei neue Operator (Oryx & Iana)

Map-Rework für Oregon

Arcade-Playlist mit einem neuen Event

Battle Pass

Year 5, Season 2

zwei neue Operator (aus Südafrika & Norwegen)

Map-Rework für Haus

Arcade-Playlist mit einem neuen Event

Battle Pass

Year 5, Season 3

ein neuer Operator (ubekannter Herkunft)

neue und überarbeitete Gameplay-Mechaniken

Map-Rework für Wolkenkratzer

Arcade-Playlist mit einem neuen Event

Battle Pass

Year 5, Season 4

ein neuer Operator (aus Thailand)

neue und überarbeitete Gameplay-Mechaniken

Map-Rework für Chalet

Arcade-Playlist mit einem neuen Event

Battle Pass

© Ubisoft

Operator-Rework von Tachanka und neues Ping-System

Weiterhin wollen die Entwickler an den bestehenden Charakteren von „Rainbow Six: Siege“ arbeiten. Ähnlich wie bei den Karten sollen auch diese im Rahmen eines Reworks umfangreiche Veränderungen erfahren.

In Jahr 5 betrifft diese Änderung den SPETSNAZ-Operator Tachanka. Sein stationäres RP-46 LMG ist damit Geschichte, stattdessen bekommt der Russe einen neuen Brandgranten-Werfer spendiert. Der ermöglicht es ihm, Granaten schnell abzufeuern ohne nachzuladen.

Eine weitere Neuerung im fünften Jahr stellt das überarbeitete Ping-System dar, mit dem sich die Entwickler offensichtlich von Apex Legends inspirieren ließen.

Im Gegensatz zum derzeitigen System soll die Änderung deutlich präzisere Angaben ermöglichen. So sollen sich beispielsweise Operator, Gadgets und andere Sichtungen farblich voneinander unterscheiden.

© Ubisoft

Rainbow Six: Siege – So geht es in Jahr 6 weiter

Mit Jahr 5 ist für „Rainbow Six: Siege“ aber noch lange nicht Schluss. Auch 2021 soll der Shooter mit neuen Inhalten versorgt werden. Die neuen Inhalte orientieren sich an der zweiten Jahreshälfte von Year 5, somit erwartet euch nur noch ein neuer Operator pro Saison, dafür zusätzliche Gameplay-Änderungen.

Year 6, Seasons 1-4

je ein neuer Operator

je ein großes Gameplay-Feature oder –Rework

je eine neue Map oder Map-Rework

je ein neues Event in der Arcade-Playlist

je ein Battle Pass

Rainbow Six: Siege: Ubisoft stellt die neuen Operator Oryx und Iana vor

Anstatt sich also vor allem auf neue Inhalte zu konzentrieren plant Ubisoft, am allgemeinen Gameplay von „Rainbow Six: Siege“ zu feilen, das Balancing zu verbessern und die dringendsten Baustellen des immerhin fünf Jahre alten Titels anzugehen.