PS5: Das ist die Größe des ersten Firmware-Updates

Während die PS5 am heutigen 12. November in den USA und weiteren Regionen der Welt offiziell veröffentlicht wird, müssen wir uns hierzulande noch einige Tage länger bis zum 19. November gedulden. Gehört ihr zu den Glücklichen, die beim Vorbestellen der neuen Sony-Konsole im Vorfeld schnell genug wart, solltet ihr die PlayStation 5 pünktlich zum Release in der kommenden Woche geliefert bekommen.

Völlig sicher ist dies aber auch noch nicht, da beispielsweise MediaMarkt und Saturn vor kurzem E-Mails an Vorbesteller verschickt haben. Möglicherweise kann der 19. November als Liefertermin nicht exakt eingehalten werden. Konkretere Infos dazu gibt es zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht.

Erstes Firmware-Update für die PS5 steht bereit

Doch selbst wenn ihr die Konsole tatsächlich pünktlich geliefert bekommt, bedenkt, dass vor dem Vergnügen erst einmal die Einrichtung der Konsole steht, darunter die Installation eines ersten Firmware-Updates.

Sonderlich große Sorgen müsst ihr euch darüber aber keine machen. Schließlich ist das Update gerade einmal 870 Megabyte groß und sollte euch selbst bei einer etwas langsameren Leitung nicht allzu lange aufhalten. Genau wie auch auf der PS4 startet ihr den Download über das Dashboard der Konsole.

Laut Sony sollen Updates auf der PS5 übrigens schneller als auf der PS4 vonstatten gehen.

„Das Herunterladen und Anwenden von Spielsoftware-Updates auf der PS5-Konsole sollte im Allgemeinen schneller sein als auf der PS4-Konsole, da die Datengröße von Updates und Patches effektiver verwaltet wird.“

Schnellere & kleinere Installationen in Zukunft

Dank der verbauten SSD dürften vor allem lange Kopiervorgänge von Dateien mit der PS5 endgültig der Vergangenheit angehören. Hinzu kommt, dass einige Spiele die Funktion „Bevorzugte Installation“ anbieten, wodurch ihr selbst auswählen könnt, welcher Teil eines Spiels zuerst installieren werden soll. Beispielweise könnt ihr dadurch entscheiden, ob nur die Singleplayer-Kampagne oder lediglich der Multiplayer installiert wird.

Auf der PS4 ist dies bereits im Fall von Call of Duty: Modern Warfare möglich und ihr könnt zum Beispiel nach dem Durchspielen der Kampagne diese deinstallieren, um Speicherplatz zurückzuerhalten und euch anschließend auf den Multiplayer zu konzentrieren. Letztendlich liegt es aber an dem jeweiligen Entwickler, inwieweit dieses Features bei ihren Titeln unterstützt werden.

Welche Änderungen das erste Firmware-Update mit sich bringt, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Interessant ist übrigens, dass die PS5-Lüftersteuerung von Sony dank solcher Firmware-Updates weiterhin optimiert werden kann. Alle Einzelheiten zu diesem Thema haben wir für euch in diesem Beitrag zusammengefasst:

PS5: Optimierungen des Lüfters durch Firmware-Updates möglich