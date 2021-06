PS3: Firmware-Update 4.88 ist überraschend jetzt verfügbar

Es ist also sehr unklar, was Firmware 4.88 letztlich für die PlayStation 3 wirklich bringt. Sicher ist aber, dass ihr das Update herunterladen müsst, falls ihr weiterhin mit eurer alten Konsole online bleiben wollt.

Eine zweite Theorie könnten Hacks für die PS3 sein. Manche gehen davon aus, dass Sony die Sicherheitslücken schließen will und deshalb ein neues Update veröffentlicht hat. Die Aktualisierung könnte auch was mit der Synchronisierung der internen Uhrzeit zu tun haben. Fans hatten Anfang des Jahres herausgefunden, dass digitale Spiele nicht mehr starten, wenn die interne Batterie für die Uhr kaputt ist und keine Verbindung zum PlayStation Network besteht. Bisher gibt es noch keine Tests seitens der Community, ob daran etwas geändert wurde.

Hinter den ominösen Verbesserungen wird eine Aktualisierung der Blu-Ray-Funktion vermutet. Das wäre auch gar nicht so abwegig, da viele die PS3 weiterhin als ihren Blu-Ray-Player nutzen und Sony sichergehen will, dass aktuelle Standards auch unterstützt werden.

PS3 got a new firmware update yesterday pic.twitter.com/z5rCMBzbQp

Da die PS3 bereits seit Ende 2013 von der PlayStation 4 abgelöst wurde, sollte es niemanden verwundern, dass mit dem plötzlichen Update keine neuen Funktionen hinzukommen. Sony gibt lediglich an, dass Verbesserungen an der Systemstabilität unternommen wurden. Es bleibt also für die meisten Spieler*innen auf der PS3 auch mit dem Update alles beim Alten.

