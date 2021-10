Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle machen großen Rückschritt bei TM-Nutzung

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle werden sich trotz einiger QoL-Features nah an den Originalen halten. Das betrifft insbesondere die Nutzung von TMs, womit die neuen Editionen einen großen Rückschritt machen.

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle: TM wieder nur einmal nutzbar

Die beiden Editionen „Schwarz und Weiß“ führten in der 5. Generation eine der besten Neuerungen der gesamten Pokémon-Reihe ein: TMs verbrauchen sich nach der Nutzung nicht mehr und lassen sich beliebig oft wiederverwenden. Dieses Feature wurde bis heute in allen „Pokémon“-Editionen beibehalten.

Aber „Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ werden dieses Feature streichen. Damit bleiben die kommenden Remakes den Originalen treu und TMs lassen sich wieder nur einmal nutzen.

Was sind TMs? TM steht für Technische Maschine und es handelt sich um Items, mit denen ihr euren Pokémon neue Attacken beibringen könnt. Viele Attacken können eure Pokémon sogar ausschließlich per TM erlernen und nicht durch Level-Up. Bis einschließlich der vierten Generation waren TMs nur einmal nutzbar, weswegen viele Fans sie gar nicht erst verwendeten. Ab „Schwarz und Weiß“ verbrauchten sich TMs nicht mehr und in Schwert und Schild wurde das Konzept nochmals erweitert: Neben permanenten TMs gab es nun auch TPs (Technische Platten), die sich nach einmaliger Nutzung wie früher verbrauchten.

Eine gute Nachricht gibt es trotzdem: Laut den Entwicklern soll es nun deutlich mehr TMs zu finden geben, wodurch sie nicht mehr so selten sein sollen. Allem Anschein nach, will man nun so den Nachteil der sich verbrauchenden TMs kompensieren.

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle: Das praktischste Feature aus Schwert und Schild ist wieder dabei

Weitere Neuerungen: EP-Teiler und Pokémon-Boxen wie in Schwert und Schild

Aus diversen Preview-Berichten ist nun ebenfalls bekannt, dass „Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ sich einiger neuer Features aus „Schwert und Schild“ bedienen werden. So feiert der nicht abschaltbare EP-Teiler für alle Team-Pokémon seine Rückkehr und ihr werdet überall Zugriff auf eure PC-Boxen haben.