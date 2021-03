Pokémon-Legenden: Arceus – Wieso Icognito eine wichtige Rolle in der Handlung spielen könnten

Spielen die Icognito eine große Rolle in der Handlung von Pokémon-Legenden: Arceus? Immerhin sind diese geheimnisvollen Pokémon scheinbar mit dem Gott-Pokémon Arceus verbunden und sind sogar in Sinnoh‘s Ruinen heimisch.

Icognito könnten in Pokémon-Legenden: Arceus eine wichtige Rolle spielen

Icognito kamen zuerst in der 2. Generation in den Editionen Gold und Silber vor. Diese geheimnisvollen Pokémon leben dort in den Alph-Ruinen und sehen aus wie Buchstaben. Zu den ursprünglich 26 verschiedenen Icognito-Arten haben sich im Laufe der „Pokémon“-Reihe noch ein Fragezeichen und Ausrufezeichen dazugesellt.

© The Pokémon Company

Diese Verbindung gibt es zu Arceus und der Region Sinnoh

„Pokémon-Legenden: Arceus“ erzählt eine Vorgeschichte zu Pokémon Diamant und Perl und spielt in derselben Region, Sinnoh. Dementsprechend werden wir wohl einiges mehr zu Arceus erfahren und vielleicht auch zu den Icognito. Denn es gibt einige Anhaltspunkte, die auf eine Rolle der Buchstaben-Pokémon in dem Open-World-Prequel schließen lassen:

Icognito leben in Ruinen von Sinnoh: In der Sinnoh-Region gibt es die Trostu-Ruinen, die sich bei dem gleichnamigen Dorf finden lassen. Dort leben Icognito schon seit sehr langer Zeit. Vielleicht auch schon zu Zeiten von „Pokémon-Legenden: Arceus“. Zudem tauchen diese Wesen in den Sinjoh-Ruinen bei einem speziellen Ingame-Event auf.

© The Pokémon Company

Arceus erschafft Leben mithilfe der Icognito: Gerade wurden die Sinjoh-Ruinen angesprochen, die zwischen Sinnoh und Johto liegen. In den Pokémon-Editionen HeartGold und SoulSilver gibt es ein spezielles Event, das in den Sinjoh-Ruinen stattfindet. Dort erschafft Arceus ein Ei unter der Anwesenheit der Icognito. In dem Ei befindet sich Dialga, Palkia oder Giratina. Es scheint wahrscheinlich, dass die Icognito Arceus dabei helfen Leben zu erschaffen und so mit dem Gott-Pokémon verbunden sind.

Pokémon-Legenden: Arceus – Tritt Giratina als großer Gegenspieler auf?

Erkunden wir Ruinen in Pokémon-Legenden: Arceus und begegnen Icognito?

Die Icognito sind also ein Teil der Mythologie Sinnohs, da sie mit den Ruinen der Region verbunden sind und eine Rolle spielen, wenn Arceus seine schöpferische Macht anwendet. Es könnte also sein, dass sie in „Pokémon-Legenden: Arceus“ einen wichtigen Teil der Handlung einnehmen könnten.

Ähnliche Theorien behaupten sogar, dass das Anfangsdorf in „Pokémon-Legenden: Arceus“ in Wirklichkeit Trostu ist, eine der ältesten Siedlungen in den Editionen der 4. Generation. Es könnte durchaus möglich sein, dass man im Laufe der Story die dortigen Höhlen erkundet, die später als Trostu-Ruinen bekannt werden und in denen die Icognito zu finden sind.