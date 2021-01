Was wäre, wenn man Pokémon statt auf der Konsole im echten Leben spielen würde? Der Verkaufsschlager Pokémon Go vor einigen Jahren ging bereits in die Richtung und sorgte für einige kuriose Szenen, wenn die Spieler mit ihrem Handys in der Hand durch die Stadt streifen, um kleine Taschenmonster zu ergattern.

Pokémon Go-Grandpa ist zurück mit mehr Smartphones als je zuvor

Jetzt hat ein YouTuber die Idee aufgegriffen und das populäre Game für seinen kleinen Hamster zu einem echten Spielerlebnis gestaltet.

Und so funktioniert es: Man nehme bunte Kartonkarten, bastelt eine originalgetreue Pokémon-Welt als kleines Labyrinth mit vielen bekannten Charakteren wie dem legendären Pikachu, baut zahlreiche Hindernisse ein und los geht’s!

Der kleine Hamster legt sich in Kanto mit Team Rocket an – und die Zuschauer kommen mit diesem süßen Video voll auf ihre Kosten:

Derweil geht die Erfolgsgeschichte von Pokémon Go mit über eine Milliarde US-Dollar Einnahmen allein im letzten Jahr weiter. So erweist sich das Game auch nach dem Release im Jahr 2016 weiterhin als Verkaufsschlager für Niantic und Nintendo, die bereits über 4,2 Milliarden US-Dollar eingenommen haben.

Nintendo kündigte zuletzt gemeinsam mit Bandai Namco ein Remake zum allseits beliebten Abenteuer Pokémon Snap für die Nintendo Switch an. Inzwischen steht ein Release-Termin für den 30. April 2021 fest. Weitere Details zum Game haben wir hier für euch zusammengefasst:

