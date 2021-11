Pokémon Diamant und Perle: Den Untergrund freischalten und Starter-Pokémon finden

In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gibt es für die meisten Spieler*innen vor allem ein Ziel: alle Pokémon zu fangen. Dafür müsst ihr dringend den Untergrund besuchen. Wir zeigen euch, wie ihr diesen freischaltet und was ihr machen müsst, um alle Starter zu erhalten.

Wie schalte ich den Untergrund frei?

In den Switch-Remakes habt ihr die Möglichkeit im Untergrund noch mehr Pokémon zu fangen, die sonst auf den normalen Routen nicht auftauchen.

Der gesamte Untergrund durchstreckt sich über die Sinnoh-Region. ©Nintendo/The Pokémon Company

Der erste Eingang in diesen findet ihr im Ort Ewigenau. Dort befindet sich neben dem Pokémon-Center ein Haus in dem ein Höhlenforscher wohnt. Spricht mit diesem und erhaltet so den Forschersack. Folgt danach erst einmal den Aufgaben, die euch gestellt werden, um alle wichtigen Funktionen im Untergrund freizuschalten.

So findet ihr besondere Pokémon und Starter im Untergrund

Sobald ihr mehr im Untergrund gespielt habt, könnt ihr auch den Weg freimachen in die Pokémon-Unterschlüpfe. Dort warten auf euch je nach Fortschritt im Spiel unterschiedliche Monster, die ihr nirgendwo sonst im Spiel fangen könnt. In diesen Orten lassen sich dann auch exklusive Pokémon aus der jeweiligen Edition fangen.

Einige mögliche Beispiele:

Strahlender Diamant : Arkani, Jurob, Raupi, Sichlor

: Arkani, Jurob, Raupi, Sichlor Leuchtende Perle: Vulpix, Sandan, Flegmon, Pinsir

Ihr werdet nicht beim ersten Besuch des Untergrunds jedes Pokémon fangen können. Erst mit Fortschritt im Spiel kommen immer weiter neue Monster dazu. Die volle Auswahl habt ihr, sobald ihr den Nationaldex erhalten und die Top 4 besiegt habt. Ab diesem Punkt stehen euch unter anderem auch die folgenden Starter zur Verfügung:

1. Generation : Bisasam, Schiggy, Glumanda

: Bisasam, Schiggy, Glumanda 2. Generation : Endivie, Karnimani, Feurigel

: Endivie, Karnimani, Feurigel 3. Generation : Geckarbor, Hydropi, Flemmli

: Geckarbor, Hydropi, Flemmli 4. Generation: Chelast, Panflam, Plinfa

Geheimbasis einrichten und dekorieren

Innerhalb des Untergrunds könnt ihr auch eine eigene Geheimbasis mit einem Bohrer einrichten, den ihr bei den Händlern bekommt. Dieser ist wichtig, um einfacher an bestimmte Pokémon zu kommen.

Stellt Statuen auf: Während eures Untergrund-Abenteuers findet ihr nämlich immer wieder Truhen in denen sich Pokémon-Statuen befinden, die ihr in eurer Geheimbasis aufstellen könnt. Entscheidend ist dabei der Typ des Monsters. Denn dieser sorgt als Effekt dafür, dass innerhalb der Unterschlupfe mehr Pokémon dieses Typs erscheinen.

In eurer Geheimbasis könnt ihr Statuen nutzen, um die Chance auf bestimmte Typen zu erhöhen. ©Nintendo/The Pokémon Company

Seid ihr zum Beispiel auf der Suche nach einem Schiggy, dann solltet ihr so viele Wasser-Statuen aufstellen, um die Chance zu erhöhen, das gewünschte Pokémon zu erhalten. Ihr könnt diesen Effekt mit diesen drei Arten von Statuen beeinflussen:

Normal : Erhöhen die Chance, dass Pokémon des jeweiligen Typs erscheinen.

: Erhöhen die Chance, dass Pokémon des jeweiligen Typs erscheinen. Jade/Stern : Die Stern-Statuen, die in Jade sind, verdoppeln den Effekt der normalen Statue.

: Die Stern-Statuen, die in Jade sind, verdoppeln den Effekt der normalen Statue. Legendär: Legendarys erhöhen den Effekt für ihren jeweiligen Typ noch einmal mehr als Jadestatuen.

Zudem gibt es aktuell einen Glitch mit dem ihr euch frühzeitig schon das Legendary Shaymin holen könnt. Wie das geht, lest ihr in einem eigenen Artikel.