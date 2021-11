Pokémon Diamant und Perle: Glitch lässt euch dieses Legendary jetzt schon fangen

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sind vor kurzem auf der Nintendo Switch erschienen und Remakes der klassischen vierten Pokémon-Generation. Wie bei jedem Release haben sich Fans ganz genau angeschaut, wie die Spiele aufgebaut sind und dadurch einen Glitch herausgefunden, der euch ein besonderes Legendary jetzt schon fangen lässt.

Holt euch heute schon Shaymin in Pokémon Diamant und Perle

Es handelt sich dabei um das Legendary Shaymin. Der unscheinbare kleine Igel ist normalerweise hinter einem Event versteckt, das ihr bei Professor Eich starten könnt. Dieses ist aber noch nicht freigeschaltet, weshalb ihr Shaymin auf normalem Weg noch gar nicht bekommen solltet. Ein Glitch macht das aber jetzt möglich.

Voraussetzung für Shaymin: Um den Glitch starten zu können, müsst ihr schon sehr weit im Spiel sein. Ihr braucht nämlich Zugang auf die Route 224, was erst geht, nachdem ihr die Top 4 besiegt und den Nationaldex erhalten habt. Ab dem Punkt könnt ihr auf der Siegesstraße einen geheimen Weg öffnen und gelangt so zu der Route 224.

Im Folgenden Video von PokeTips wird erklärt, wie ihr ab dem Punkt vorgehen müsst:

So müsst ihr ungefähr vorgehen, um Zugriff auf Shaymin zu erhalten. Die genauen Bewegungsabläufe und wo ihr Shaymin findet, seht ihr im Video oben.

Besiegt auf Route 224 alle Trainer außer den Schwarzgurt Carl. Kehrt zu ihm zurück und speichert euren Spielstand ab Bewegt euch direkt aufs Wasser zu und masht den A-Button sobald Carl sich auf euch zu bewegt. Besiegt den Trainer und wenn ihr nach dem Kopf gefragt werdet, ob ihr Surfen wollt, sagt ja. Kommt die Textbox nicht, müsst ihr euren Spielstand neuladen und es wieder ausprobieren. Ab dem Punkt seid ihr außerhalb der Spielwelt und könnt über das Land surfen. Nutzt für die weiteren Schritte das obenstehende Video, da ihr teilweise sehr genau euch fortbewegen müsst, um letztlich zu Shaymin zu gelangen.

Kein sicherer Glitch: Da ihr während des Glitches abspeichern müsst, kann es dazu führen, dass in Zukunft durch Updates der Pokémon-Spiele vielleicht euer Spielstand kaputt geht. Es gibt bisher keine sichere Methode, um an Shaymin zu kommen. Wenn ihr also nichts riskieren wollt, dann solltet ihr zunächst auf den kleinen Igel verzichten. Sehr wahrscheinlich wird Shaymin bald per Event ins Spiel auf regulärem Weg kommen.

