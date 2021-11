Pokémon Diamant & Perle: So löscht ihr euren Spielstand im Switch-Remake

Endlich sind jetzt die Remakes zu Pokémon Diamant und Perle für die Nintendo Switch erschienen. Falls ihr aber nicht lang genug über eure Starter-Wahl nachgedacht habt, wollt ihr vielleicht von vorne beginnen. Wir verraten, wie ihr euren Spielstand im Remake löschen könnt.

Spielstand in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle löschen – So geht’s

Was ist das Problem? Normalerweise sollte es ja ganz leicht sein, einfach über das Spiel den Spielstand zu löschen. Aber im Falle von Strahlender Diamant und Leuchtende Perle ist das leider etwas komplizierter. Ihr könnt nämlich nicht ins Hauptmenü des Spiels und dort euren neuen Spielstand starten. Zudem gibt es immer nur einen Save pro lokalem Profil auf der Switch.

Zum Löschen des Spielstands müsst ihr folgendermaßen vorgehen:

Schließt euer Spiel und navigiert im Hauptmenü der Nintendo Switch in die System-Einstellungen (das Zahnrad). Wählt dort Datenverwaltung und dann den Punkt Speicherdaten löschen. Navigiert durch die Liste der Spiele bis ihr das findet, das ihr löschen wollt. Klickt drauf und folgt den Bildschirmanweisungen. Startet „Pokémon Strahlender Diamant“ oder „Leuchtende Perle“ und dann könnt ihr einen neuen Spielstand beginnen.

Ihr könnt euren Spielstand vor dem Löschen aber nicht in die Cloud hochladen, um ihn dann später wiederzubekommen. Habt ihr euch also für die Löschung entschieden, dann ist der Spielstand in den meisten Fällen endgültig weg.

Ihr könnt lediglich den Save von „Pokémon Strahlender Diamant“ oder „Leuchtende Perle“ auf eine andere Switch übertragen. Aber es bleibt eine Einschränkung, da ihr nur einen Save pro Profil abspeichern könnt. Das ist also die einzige Möglichkeit, um gleichzeitig mehr als einen Spielstand für die neuen „Pokémon“-Spiele zu haben.

Warum sollte ich überhaupt den Spielstand löschen? Es kann passieren, dass ihr zum Beispiel nicht ganz zufrieden mit der Wahl eures Starter-Pokémon seid und lieber von Anfang an mit eurem Liebling durch das Abenteuer zieht. Zudem gibt es in jedem Pokémon-Spiel eine geringe Chance, den Starter als Shiny (Schillernd) zu bekommen. Deshalb ist es vor allem für Shiny-Jäger wichtig zu wissen, wie der Spielstand gelöscht wird.

Wollt ihr einen der Starter in Schillernd haben, dann hilft euch zu wissen, wie ihr den Spielstand löscht. © Nintendo, The Pokémon Company, PlayCentral.de

„Pokémon Strahlender Diamant“ und „Leuchtende Perle“ ist jetzt exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Zudem zeigen wir euch in einem eigenen Artikel auf PlayCentral.de was die Unterschiede zwischen den einzelnen Editionen sind.