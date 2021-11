Pokémon Diamant und Perle: Tauschen mit Freunden, Online, Wundertausch und mehr

In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gibt es eine Methode, um am besten alle Pokémon zu bekommen: der Tausch! Aber noch ist es in den Switch-Remakes nicht ganz so einfach jedes Monster zu ertauschen. Was ihr wissen müsst, verraten wir euch in unserem Guide.

Tauschfunktion das erste Mal freischalten – So geht’s

Wie bei jedem Pokémon könnt ihr nicht direkt mit dem Tausch beginnen, sondern müsst erst einmal ein wenig spielen. Sobald ihr im Pokémon-Center euch eingefunden habt, könnt ihr direkt die linke Rolltreppe nutzen, um lokale Räume im Konnex-Club zu betreten.

Als Voraussetzung für den Online-Tausch hingegen müsst ihr zunächst den ersten Orden erhalten haben. Dieser ist der Kohleorden, der euch als Zeichen übergeben wird, nachdem ihr die Arena in Erzelingen abgeschlossen habt. Dort warten auf euch vor allem Gesteins-Pokémon wie Onix oder Kleinstein.

Sobald ihr den Orden habt, könnt ihr in jedes beliebige Pokémon-Center gehen und euch dort in das Untergeschoss begeben. Von dort ist dann der Tausch auch über online möglich.

Pokémon tauschen mit Freunden lokal und online

Um einen lokalen Raum im Konnex-Club zu erstellen, müsst ihr zunächst in das nächste Pokémon-Center. Nehmt dort die Rolltreppe links und redet mit der Person in der Mitte. Von hier könnt ihr entweder alleine oder als Gruppe in einen lokalen Raum eintreten. Falls euch niemand folgen sollt, könnt ihr ein Passwort einstellen.

Für den lokalen Raum müssen eure Switches direkt beieinander sein und eine kabellose Verbindung aufbauen. Dafür braucht ihr keine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Einmal in einem gemeinsamen Raum angekommen, könnt ihr dort entweder Pokémon tauschen oder gegeneinander einen Kampf bestreiten.

Falls ihr online mit Freunden einen Tausch machen wollt, dann müsst ihr die rechte Rolltreppe im Pokémon Center nehmen. Dort könnt ihr einen Raum mit Passwort erstellen und dieses mit euren Freunden teilen. Hierfür ist wie bei allen anderen Online-Funktionen eine Switch Online-Mitgliedschaft vorausgesetzt.

Pokémon tauschen auf der ganzen Welt

Wenn ihr aber nicht nur mit Freunden tauschen wollt, dann könnt ihr einfach in einen Online-Raum gehen sofern ihr den ersten Orden erhalten habt. Dort warten zufällig andere Spieler*innen auf euch mit denen ihr kämpfen und tauschen könnt.

Wenn ihr das erste Mal nach dem ersten Orden in den Konnex-Club kommt, bekommt ihr zudem eine neue Funktion. Ab dem Punkt könnt ihr von überall aus einem Raum beitreten – außer ihr seid in Höhlen oder Innenräumen. Drückt dafür einfach während des Spielens die Y-Taste und wählt einen lokalen oder globalen Raum aus.

Somit könnt ihr von überall aus jederzeit einen Tausch mit anderen starten.

Pokémon tauschen per Wundertausch

In vorherigen Teilen war es möglich, ein Pokémon zum Tausch anzubieten und dafür ein zufälliges anderes zu erhalten. Dadurch konnte es passieren, dass ihr ein schwaches Pokémon anbietet und dafür ein Legendary erhaltet. Es kann aber natürlich auch anders herum der Fall sein.

Noch nicht im Spiel! Die Funktion des Wundertauschs wurde für Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle noch nicht umgesetzt. Es soll laut dem Studio bald eine Art Wundertausch ins Spiel kommen. Einen Grund für die fehlende Funktion gibt es offiziell nicht.

Pokémon tauschen per Pokémon Home

Die App Pokémon Home wird von den neuen Remakes noch nicht unterstützt. Ein Update soll in Kürze folgen. Mit diesem wird es erst möglich sein, Pokémon aus Schwert und Schild in die neuen Spiele zu übertragen.

