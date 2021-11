Pokémon Diamant/Perl: Hier findet ihr im Remake die Attacken-Lehrer und -Erinnerer

In den Remakes von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gibt es viele Elemente aus den vergangenen Spielen, die ihr hier neu entdecken könnt. Darunter die Attacken-Lehrer sowie den Attacken-Erinnerer. Doch wo findet ihr die Figuren und was bringen sie euch? Das klären wir in diesem Guide. (via Serebii.net)

Wo finde ich die Attacken-Lehrer – Hilfe

Insgesamt gibt es in „Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ zwei Attacken-Lehrer, die ihr im Laufe des Spiels treffen könnt. Wir zeigen euch, wie ihr beide findet.

Attacken-Lehrer für die Starter finden

Auf dieser Route findet ihr ihn: Sehr weit fortgeschritten im Spiel kommt ihr irgendwann auf Route 228. Diese befindet sich in der Nähe vom Kahlberg und im Osten der Duellzone. Er befindet sich in einem der Häuser und schützt sich dort vor dem tobenden Sandsturm.

Macht eure Starter noch stärker mit diesem Attacken-Lehrer. ©Nintendo/The Pokémon Company/Serebii.net

Was macht der Attacken-Lehrer? Der ältere Mann bringt euch eine besondere Attacke für die Starter aus jeder Generation bei. Voraussetzung ist, dass sie bereits die letzte Entwicklungsstufe erreicht haben. Je nach Typ können sie eine der folgenden drei Techniken erlernen:

Wasser – Aquahaubitze

– Aquahaubitze Feuer – Lohekanonade

– Lohekanonade Pflanze – Fauna-Statue

Attacken-Lehrerin für Drachen-Pokémon finden

Auf dieser Route findet ihr sie: Irgendwann im Laufe des Spiels kommt ihr auf die Route 210. In einem Haus auf einer Erhöhung wartet eine ältere Dame auf euch. Um sie zu erreichen, benötigt ihr die Fähigkeiten Kraxler und damit es etwas einfacher wird Auflockern.

Vor allem Monster mit Drachen-Typ profitieren von einem Besuch bei Oma Ma. ©Nintendo/The Pokémon Company/Serebii.net

Was macht die Attacken-Lehrerin: Oma Ma ist wichtig, damit ihr eure Drachen-Pokémon noch stärker machen könnt. Sie bringt nämlich jedem Monster mit Drachen-Typ, das euch liebt, die sehr starke Attacke Draco Meteor bei.

Wo finde ich den Attacken-Erinnerer – Hilfe

In dieser Stadt findet ihr ihn: Der Attacken-Erinnerer wartet auf euch in Weideburg. Er befindet sich in einem Haus neben dem See.

Hier lernen eure Pokémon wieder vergessene Attacken. ©Nintendo/The Pokémon Company/Serebii.net

Was macht der Attacken-Erinnerer: Eure Pokémon können gleichzeitig nur vier Attacken nutzen. Damit sie neue lernen, müssen sie alte wieder vergessen. Diesen Prozess könnt ihr mit dem Attacken-Erinnerer wieder rückgängig machen. Jeder Vorgang kostet euch eine Herzschuppe und nach der zehnten ist sein Service kostenlos.

Wo gibt’s Herzschuppen? Das Item findet ihr in den Switch-Remakes auf der Route 214

