Release-Datum der PC-Version von Uncharted: Legacy of Thieves geleakt?

Schon seit dem 28. Januar ist die Uncharted: Legacy of Thieves Collection für PlayStation 5 zu haben. Damit halten die neuesten beiden Teile Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted:The Lost Legacy mit 60 FPS und neuer 4k-Grafik Einzug in die nächste Gaming-Generation.

Erstmals wurde auch ein Port der beiden Spiele in Form der Collection für PC angekündigt. Bisher hat ein Release-Datum aber auf sich warten lassen. Nun könnte das Datum über Steam geleakt worden sein.

Release der Uncharted: Legacy of Thieves Collection erst im Sommer

Der nun lang angekündigte Release für PC könnte sich noch bis in den Sommer schieben. In der Steam-Datenbank haben die Entwickler Naughty Dog und Iron Galaxy Studios das Release-Datum auf den 15. Juli 2022 um 21 Uhr (UTC) gesetzt, was 20 Uhr in Deutschland entspricht.

Auch wenn eine Aktualisierung dafür spricht, heißt das nicht, dass dieses Datum in Stein gemeißelt ist. Es könnte sich auch um einen Platzhalter handeln und Steam behält sich an dieser Stelle auch Fehler vor.

Im offiziellen Steam-Shop taucht dieses Datum jedenfalls noch nicht auf. Das lässt natürlich die Vermutung zu, dass sich an der Veröffentlichung des Ports noch etwas ändern könnte oder das Release-Datum einfach noch nicht garantiert werden kann.

Verzögerung von mehreren Monaten

Bisher war man es gewohnt, dass große PlayStation-Titel wie Horizon Zero Dawn oder God of War erst einige Jahre nach Erstveröffentlichung auf der PlayStation einen PC-Port bekommen haben. Das macht für den Sprung auf die eigene Plattform auch Sinn – wenn der nächste Teil schon für PlayStation angekündigt wurde, denkt der eine oder andere PC-Gamer vielleicht doch über den Kauf einer PS5 nach (wenn sie denn verfügbar ist).

Warum der Port der Uncharted-Collection nun aber mehrere Monate dauern soll, obwohl die Spiele selbst schon seit einigen Jahren auf dem Markt sind, ist unklar. Die Art der Ankündigung der „Uncharted: Legacy of Thieves“-Collection auf PC ist auch noch nicht sicher, da sich die nächste State of Play ausschließlich um Hogwarts Legacy drehen wird.

Wie auch immer die Ankündigung ausfallen wird – wir werden euch hier auf dem Laufenden halten, wenn sich in Sachen Release der „Uncharted: Legacy of Thieves“-Collection für PC etwas regen sollte.