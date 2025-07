Paramount+ bietet Congo an – Abenteuerfilm von Michael Crichton streamen

Paramount+ hat im Juli 2025 ein echtes Highlight für Fans der Jurassic World-Reihe im Programm: den Abenteuerfilm Congo aus den 1990er Jahren. Ursprünglich im Juni 1995 veröffentlicht, basiert der Film auf dem Roman von Michael Crichton und bietet eine packende Dschungel-Expedition, die perfekt für diejenigen ist, die auf der Suche nach der nächsten Dinosaurier-Action sind.

Ein jungles Abenteuer mit Kultstatus

Was macht Congo so besonders? Die Handlung von Congo dreht sich um ein Team, das sich auf eine Expedition in die afrikanischen Dschungel begibt, um seltene blaue Diamanten zu finden, die eine revolutionäre Kommunikationstechnologie ermöglichen könnten. Dabei stoßen sie auf die Ruinen einer antiken Zivilisation und eine neue, aggressive Gorillaart.

Obwohl der Film von Kritikern mit nur 23% auf Rotten Tomatoes schlecht bewertet wurde, konnte er weltweit über 152 Millionen Euro einspielen. Mit einem Budget von nur 50 Millionen Euro hat er sich im Laufe der Jahre eine große Fangemeinde aufgebaut, die sich nun über das Streaming auf Paramount+ freut.

Vergleich mit Jurassic World

Wie steht Congo im Verhältnis zur Jurassic World-Reihe? Congo bietet ein Abenteuer ähnlich wie die Jurassic World-Filme, bei denen es ebenfalls um wissenschaftliche Expeditionen geht. Während Jurassic World sich auf Dinosaurier konzentriert, steht in Congo die Begegnung mit den Gorillas im Mittelpunkt.

Interessanterweise startet Congo nur wenige Tage vor der weltweiten Premiere von Jurassic World Rebirth auf Paramount+, wodurch sich Fans der Dinosaurier-Reihe perfekt auf das neue Abenteuer einstimmen können. Jurassic World Rebirth wird eine neue Expedition mit Scarlett Johansson und Mahershala Ali zeigen, die auf einer Insel voller mutierter Dinosaurier stattfindet.

Bekannte Gesichter und starke Darstellungen

Wer sind die Stars von Congo? Der Film punktet mit einem starken Cast, darunter Laura Linney, Ernie Hudson und Tim Curry. Trotz der gemischten Kritiken sind die schauspielerischen Leistungen ein Grund, warum Congo heute noch als Geheimtipp gilt. Besonders die Darstellung der Gorillas, sowohl die echten als auch die animatronischen, tragen zur Spannung des Films bei.

Diese Stars bringen Tiefe in die Charaktere, auch wenn die Storyline manchmal schwächelt. Dennoch bleibt Congo ein spannendes Erlebnis, das durch seine Verfügbarkeit auf Paramount+ nun auch einem neuen Publikum zugänglich gemacht wird.

Deine Meinung zählt!

Hast du Congo schon gesehen, oder planst du es jetzt, da er auf Paramount+ verfügbar ist? Teile deine Gedanken und Erlebnisse in den Kommentaren! Deine Meinung interessiert uns brennend, besonders wenn du ein Fan der Jurassic World-Reihe bist.